Komoly figyelmeztetést kapott az ellenzék: mondjanak le azok, akiket erőszakos bűncselekmény miatt ítéltek el

„Minden jogkövető ember elvárja, hogy ha egy politikust ilyen súlyos, erőszakos bűncselekmény miatt megbüntetnek, akkor mondjon le a mandátumáról – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Rétvári Bence. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azzal kapcsolatban mondta ezt, hogy Varju Lászlót, a Demokratikus Koalíció, illetve Fekete-Győr Andrást, a Momentum parlamenti képviselőjét is elítélték. A politikus szerint ugyanis nem nagyon van annál egyértelműbb helyzet, mint amikor valakit másodfokon is elítélnek, ráadásul erőszakos bűncselekmények miatt.

A politikai pályája véget kellene érjen, amikor a bíróság is kimondja róla, hogy rendőrökre támadt, erőszakos és a választás rendje elleni bűncselekményt követett el, megállapítva a képviselő felelősségét”

– hangsúlyozta Rétvári Bence.

Az államtitkár rámutatott az elítélt képviselők politikai közösségének felelősségére is, amelynek ehhez hasonló esetben azt kellene mondania, hogy ilyen emberekkel nem vállalnak közösséget. Akiknek ugyanis az elfogadható, hogy vezető politikusok erőszakos bűnözők legyenek, azt üzenik ezzel, hogy „a politikai célból alkalmazott erőszak elfogadott, a törvényeket nem kell betartani”.

„A baloldaliak ehhez úgy állnak hozzá, hogy ők politikusok, rájuk a szankciók nem vonatkoznak, nekik nem kell a jogkövetkezményeket vállalniuk, így a parlamenti mandátumukról sem szükséges lemondani.”

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a megújulást és a gyurcsányi időszakhoz képest új erőt, szemléletet hirdető Momentum most mégis bebújt Gyurcsány védőernyője alá, hiszen Fekete-Győr András egykori Momentum-elnök most Gyurcsánytól kért politikai védelmet.

„Ezzel a Momentum azt választotta, hogy a Gyurcsány-párt ifjúsági tagozata lesz,

semmilyen új erkölcsi mércét, vagy új politikai kultúrát nem hoztak, csak Gyurcsány védelmét kérik, most már akár büntetőügyben is.”

Rétvári Bence emlékeztetett, hogy Gyurcsány Ferenc minden, a pártjához kötődő fontosabb tárgyalásra elmegy; jelen volt például Czeglédy Csaba tárgyalásán is. Vagyis a személyével kifejezi, mely ítéleteket írja felül, amellett, hogy megfenyegette a büntetőeljárásokban részt vevő bírókat és ügyészeket,

„Ezt Magyarország XX. századi történetében már többször láttuk. Amikor a kommunisták hatalmon voltak, vagy annak átvételére készültek, akkor ők is ugyanígy fenyegették a bírókat és az ügyészeket. Gyurcsány Ferenc is ezt teszi, ami egy jogállamban és demokráciában elfogadhatatlan” – summázta Rétvári Bence.