„A bástyára ez van kiírva: »Az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén!«

A bástya alapját a nemzeti konzultáció tizedik kérdése is megtámasztja, nem csekély erővel: »Brüsszel el akarja törölni a gyermekvédelmi törvényt. Brüsszelből folyamatosan támadják a magyar gyermekvédelmi törvényt. Az Európai Bizottság bíróságon is megtámadta a jogszabályt. Eközben egyre több hír lát napvilágot a gyermekeket célzó agresszív LMBTQ-propagandáról. Ön mit gondol erről?« Több mint másfél millió ember, a megkérdezettek 99 százalék gondolta azt, hogy tovább kell szigorítani a gyermekvédelmi szabályozást. Tegyük hozzá, még úgy is, hogy Brüsszel a gyermekek hangsúlyos védelme miatt a pénzügyi zsarolás eszközét is bevetette ellenünk.

És akkor jött egy jóságos ember, aki úgy gondolta, nem nagy ár egy eltévedt bárány lelki üdvéért eme morális bástyának a ledöntése. És közbenjárt. A bástya pedig a tetejétől a talpáig végigrepedt.

De nem dőlt le mégsem, méghozzá két okból.”

Nyitókép: MTI Fotó: Varga György