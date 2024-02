„A Kötöttfogás csütörtöki műsorában ismét fény derült arra, hogy a baloldalon nagy a széthúzás. Ezúttal is Csintalan Sándor okozta a vihart, nyíltan a földbe döngölte az ellenzék egykori közös miniszterelnök-jelöltjét az ellenzéki pártok guruló dollárok miatti ÁSZ-büntetése kapcsán: »Vagyok már annyira öreg, hogy én azt csak úgy beszopjam… Tény, önkritikusan be kell vallanom, hogy amikor még Kálmán Olga is a Hír TV-ben dolgozott, és megjelent Márki-Zay, nem csak mi ketten gondoltuk azt, hogy ez a pasi lesz Orbán rémálma. Ma én azt mondom, hogy ő az ellenzék rémálma. Erős kétségeim vannak, hogy csak úgy elszólta magát.«