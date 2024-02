Egyre csak dagad a Lánchíd-botrány – a balos lapok közben mélyen hallgatnak, Karácsony meg szokás szerint semmiről nem tud semmit

Minimum három botrány, egy felújítás és egy kulcsfigura körüli történések borzolják a fővárosi közéletet. Három esztendeje, 2021. február 2-án írták alá a szerződést, így elkezdődhetett a Széchenyi lánchíd felújítása. Bár a munkálatokat befejezték, és a híd 2023. augusztus 4-én megnyílt a gyalogosok előtt, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kapcsolódó közbeszerzési eljárását elnyerő A-Híd Zrt. és a rekonstrukció ismét a figyelem középpontjába került.

Majd ötmilliárddal drágult

Már a Karácsony Gergely-féle vezetés által kiírt új tendert megelőzően megjelentek éles kritikák. Ezek egyike a projekt összköltségére vonatkozott. A felújításra vonatkozó közbeszerzést ugyan másodjára is az A-Híd nyerte el, Tarlós István főpolgár­mesterségekor egy kedvezőbb ajánlata győzött. A baloldali városvezetés idején beadott ajánlatban már 5 milliárd forinttal drágábban vállalta el a Lánchíd rekonstrukcióját. És a 23 százalékos áremelkedésen kívül is voltak fontos változások: a Tarlós alatt lezárt tenderhez képest majdnem a hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a kivitelezőnek járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték. Így lett bruttó 21,8 milliárdból 26,75 milliárd forint. Ennek nyomán a Jobbik-Konzervatívok főpolgármester-jelöltje, Brenner Koloman korrupciógyanút emlegetve azt javasolta minapi sajtótájékoztatóján: a főváros állítson fel vizsgálóbizottságot, amely tisztázhatná a drágulás okát.

A 23 százalékos áremelkedésen kívül is voltak fontos változások”

Érdemes megjegyezni, hogy a Tarlós-féle város­vezetés nem csupán a híd felújításával kalkulált, hanem a Széchenyi István téri aluljáró és a Váralagút felújításával is, amire plusz 13,5 milliárd forintot szántak volna, ezek viszont nem kellettek Karácsonyéknak, s a Fővárosi Önkormány­zat úgy nyilváníttatta eredménytelennek az első közbeszerzési eljárást, hogy a BKK az ellenkezőjét javasolta.

A másfél évnyi késlekedés miatt szintén kritikával illették a városvezetést, nem beszélve a megváltoztatott forgalmi rendről, az autómentesítésről, erről a főpolgármester egy személyben döntött egy manipulatív felmérésre hivatkozva, amit Budapesti lakógyűlésnek neveztek el.

Karácsony Gergely átadja a Lánchíd csavarkulcsát Fazekas János hídmesternek 2023. augusztus 4-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Bajnai bizalmasa tudja

2021 őszén robbant ki a Városháza-ügy, miután egy álarcos alak több üzleti megbeszélés felvételét nyilvánosságra hozta. A tízórányi hanganyagban szó esett a Széchenyi lánchíd rekonstrukciójáról.

Az év nyarán az ügy kulcsfigurája, illetve beszélgetőtársa lehetséges baloldali pénzforrásokról ejtett szót. Az üzletember, akit sokan csak Bajnai Gordon régi harcostársaként emlegetnek, úgy fogalmazott: „El vannak foglalva ezzel: Lánchíd meg Blaha Lujza tér meg ezek körüli fosztogatással meg osztogatással satöbbi, satöbbi.” A beszélgetőpartner visszakérdezett: „Ebből ki lehet venni pénzt?” Az üzletember így reagált: „Hát ötmilliárddal megdrágult, és kisebb a tartalma. Ugyanez a Blaha Lujza tér, egyharmaddal megdrágult, és kisebb a tartalma.”

A Fővárosi Önkormányzat úgy nyilváníttatta eredménytelennek az első közbeszerzési eljárást, hogy a BKK az ellenkezőjét javasolta”

Az ügy kulcsfigurája később megkérdezte, kik intézik mindezt, mire a Bajnai-kör egykori embere megnevezte az egyik főpolgármester-helyettest, a szocialista Tüttő Katát – aki nem mellesleg kinevezése után alig két héttel az A-Híd rendezvényén tűnt fel –, s hozzátette, hogy „ez a bagázs egész nap szorgalmasan dolgozik ezeken”.

Lánchíd-pénzek a számlagyáras exügyvédnél?

Fotó: MTI/Lakatos Péter

Tavaly ősszel egy másik botrány kezdett kibontakozni. Novemberben egy adóhatósági razziát követően őrizetbe vették és letartóztatták Vig Mórt, a praxisától eltiltott jogászt, aki nem mellesleg a kormánykritikus Amnesty International Magyarország jogvédő szervezet igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával indított vizsgálatot. A gyanú szerint Vig Mór számlagyára az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

Az üggyel összefüggésben volt házkutatás az év végén a Lánchíd felújítását végző vállalatnál. Január 22-én pedig arról lehetett olvasni, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,5 milliárd forintot utalt Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Mint kiderült, egy film-, videó- és televízióműsor-gyártó vállalkozásról van szó. Az összegből a sajtóban megjelent információk alapján továbbutaltak 900 milliót Vig magánszámlájára, valamint ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint ugyanazokon a napokon utalták tovább az összeget a Vighez köthető számlákra, mint amikor az A-Hídtól a Sunstrike-hoz érkezett a pénz. A számlákról rövid időn belül készpénzben kivették az összegeket.

A tranzakciókat a NAV az exügyvéd ellen indított, költségvetési csalást érintő büntetőeljárásban vizsgálja, s a rendőrség is bekapcsolódhat a vizsgálódásba. A köz­érdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ugyanis sikkasztás miatt tett feljelentést a Vig Mórhoz vándorló állítólagos Lánchíd-pénzekkel kapcsolatban.

A Mi Hazánk főpolgármester-jelöltje, Grundtner András azt nyilatkozta, hogy Gyurcsány Ferencékig érhetnek a Lánchíd-botrány szálai. Úgy értékelt, hogy a sajtóban megjelent információk alapján az ügy kísértetiesen hasonlít a Demszky-korszak nagy visszaéléseire.

Walter Katalin a Lánchíd felújított útpályájának megnyitóján 2022. december 16-án. Mögötte Karácsony Gergely és Sal László, az A-Híd Zrt. vezérigazgatója. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ekkor már reagált az építőipari vállalat is. Közölte: nem kivitelezésre vonatkozó és nem kivitelezéshez kapcsolódó szerződést kötött a Sunstrike-kal, „az nem kapcsolódott közbeszerzésen elnyert projekthez, így értelemszerűen a Lánchíd felújításához sem”. Azt viszont nem árulta el a társaság, hogy milyen jellegű együttműködés zajlott közte és a számlagyárral lebukó Vig Mór között. Hangsúlyozta: az A-Híd nem alanya a hatósági eljárásnak, csak külső cégekkel kapcsolatos adatokat szolgáltatott a NAV-nak. „Ahogyan az eddigiekben, ebben az esetben is maradéktalanul eleget tettünk az adatszolgáltatási kötelezettségeinknek, a jogszabályokat mindenben betartva működünk, és természetesen a későbbiekben is együttműködünk a hatósággal” – olvasható a kommünikében.

Látható, egyre nagyobb hullámokat vet a botránysorozat, Budapest vezetését érezhetően zavarják a számára kedvezőtlen fejlemények, s nem ad érdemi válaszokat a sajtó érdeklődésére. A főpolgármester Brüsszelben a közmédiának azt nyilatkozta, nem tud semmilyen botrányról, ami a Lánchíd felújításához közvetlenül vagy közvetve kötődne, és úgy tűnik, a kormánykritikus portálok sem kezelik előkelő helyen az ügyeket.