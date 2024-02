Hát ez óriási: kerékpársáv felől érdeklődtek Karácsonyék, de ez már a szocialista polgármesternek is sok volt

Korábban is voltak üzengetések Karácsony és Őrsi között

Apróságnak tűnhet a történet, de nem ez az első összetűzés a felek között. Emlékezetes például Őrsi Borsnak küldött válasza, ami arra vonatkozott, „tahóparkolónak” nevezi-e a járdán parkoló Karácsonyt is, miután ugyanezzel a jelzővel illette a közelmúltban Kern Andrást színművészt, aki ugyancsak szabálytalanul állt meg autójával a II. kerületben. „Bár Kern András filmjein nőttem fel, és személyesen Karácsony Gergelyt is kedvelem, ezek senkinek sem adnak felmentést a közösen meghozott szabályok alól – írta a szocialista városvezető. – Járdán megállni csupán akkor lehet, ha azt tábla vagy útburkolati jel megengedi, és ezt a főpolgármester sofőrje nem vette figyelembe. Bízom benne, hogy egyszeri botlásról van szó, és a főpolgármester szolgálati autójával is igyekeznek szabály követően közlekedni.”

Itt jegyeznénk meg, Karácsony és a sofőrje esetében nem egyszeri botlásról volt szó.

Őrsi tavaly augusztusi Facebook-bejegyzése szintén nem kímélte a főpolgármester stábját. „A Főváros alvállalkozói a Szilágyi Erzsébet fasornál végzett pályafelújítási munkálatok során többmillió forintos kárt okoztak a fasori fákban. (…) És sajnos a megállók felújítása sem teljes, hiszen 2023-ban már talán nem kegy, hanem alap hozzáállás, hogy egy villamosmegálló legyen akadálymentes, pláne, ha amúgy is hozzá kell nyúlni” – utalt arra, hogy az 56-os, az 56A, az 59-es és a 61-es villamosokat érintő felújításra.