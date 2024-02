„Mint ahogy az kiderült, Curtisnek lett igaza, kőkeményen politizáltak a rendezvény résztvevői, sőt a békés, erőszak elleni tüntetés erőszakba is torkollott. A Pesti Srácok operatőrét és riporterét körbevették a tüntetők, ha a rendőrök nem mentik ki onnan őket, akkor valószínűleg a lökdösődésnél súlyosabb tettlegesség éri őket.

Vasárnap a népszerű rapper egy újabb poszttal jelentkezett, amellyel végérvényesen romba döntötte az influenszertüntetést: »Ha nem mész el egy balos tüntetésre, mert már évekkel ezelőtt elmondtad, hogy jobboldali vagy, és tudod, mire megy ki a játék, akkor pedofil, napraforgó, neres f…szszopó, hiteltelen, megvásárolható ember vagy szerintük. (…) Gyerekkorom óta fideszes vagyok, ami nem is volt titok soha! Több interjúban is elmondtam már. Igaz, a nagy liberálisok addig azok, ameddig ugyanazt fújod, amit ők. Az összes pedofilt és ehhez asszisztáló pedig végezzék ki! Én ahogy eddig is, csak zenélni szeretnék, és nem politizálni. Minden évben több száz gyereknek segítek, támogatom őket, ami ezek után sem fog változni. Remélem, így már érthető voltam.«

Ennyit a politika- és erőszakmentes tüntetésről, VV Zsoltiról és az egész influenszercirkuszról. Nincs több kérdés.”

