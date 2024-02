Bedrogozott, majd ámokfutásba kezdett egy autós Győrben (VIDEÓ)

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy huszonéves sofőrrel szemben, aki a rendőri felszólításra nem állt meg, hanem ámokfutásba kezdett Győrben.

A vád szerint a férfi amikor meghallotta, hogy hangosbeszélőn a rendőr megállásra szólítja fel, menekülni kezdett. Az Ügyészség arról számolt be, hogy piros lámpákon hajtott át, rossz irányba ment be a körforgalomba, nem adta meg az elsőbbséget. Egy szabályosan közlekedő autónak nekiment.

Végül a lakóhelye előtt sikerült a férfit elfogni.

Kiderült, hogy kábítószert fogyasztott, korábban eltiltották a vezetéstől és az autót is engedély nélkül használta. Ezek mellett most közúti veszélyeztetés miatt is felelnie.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

