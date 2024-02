Az elemző elárulta: ez motiválja most Gyurcsány Ferencet

Novák Katalin köztársasági elnök szombati lemondását követően azonnal kampányüzemmódba kapcsoltak az ellenzéki pártok, és a balliberális pártok közvetlen elnökválasztást követelnek.

Az üggyel kapcsolatban a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője elmondta,

minden jel szerint pillanatnyi politikai érdek vezérli a baloldali pártokat és a közvetlen államfőválasztást kezdeményező DK-t ebben az ügyben.”

„Azt is fontos tudni, hogy a rendszerváltás idején az ún. négyigenes népszavazáson a magyar választók többsége támogatta a most is alkalmazott rendszert, az Országgyűlés általi államfőválasztást”

– jelentette ki az elemző. Vagyis a Gyurcsány Ferenc által most előrántott javaslat egy korábban már eldöntött kérdést hozott ismét a felszínre.

Hazánk parlamentáris köztársaság, ami azt jelenti, hogy az Országgyűlésnek van a legfontosabb szerepe az állam működtetésében.

Vannak prezidenciális és félprezidenciális rendszerű országok is, ezekben a köztársasági elnök az itthon ismertnél nagyobb politikai és kormányzati szereppel rendelkezik. Úgy gondolom, hogy parlamentáris rendszerekben az elnök mérsékelt politikai szerepe miatt kevesebb érv szól a közvetlen választás mellett, mint olyan országokban, ahol az államfő részese a kormányzásnak” – tette hozzá Szikra Levente, aki kiemelte, hogy más, a magyarhoz hasonló szerepű államfővel rendelkező országok között több példa is akad a közvetett elnökválasztásra, ilyen a szabályozás például Németországban és Olaszországban is.

Mindezek mellett a közvetlen elnökválasztás számos más problémát is felvet az elemző szerint.

Többek között a köztársasági elnök alkotmányos szerepét is teljesen újra kellene gondolni, ami rengeteg kérdést nyitna ki.

„Ha pártok jelöltjei versengenének a közvetlen választáson, elkerülhetetlenül politikai kampánnyá alakulna az alaptörvény szerint egyébként pártok felett álló köztársasági elnök megválasztása. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez jót tenne az államfő tekintélyének” – mondta Alapjogokért Központ elemzője.

***