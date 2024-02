„Legyen Alekszej Navalnijról közterület elnevezve Budapesten, mélységesen egyetértek az erről szóló civil kezdeményezéssel. Navalnij az elnyomással szembeni örök harc mártírja, egy zsarnok áldozata. Ha valaki méltó arra, hogy Budapesten közterület viselje a nevét, ő bizonyosan az.

De Navalnij emlékezete megkívánja, hogy mindig tartsuk magunkat a jog uralmához. Ez Budapesten most azt jelenti, hogy az ő esetében is tartjuk magunkat ahhoz az egyébként helyes, rendeletben szabályozott elvhez, hogy személyről csak a halála után 5 évvel lehet közterületet elnevezni. Így tehát, sok más mellett, arra is felhatalmazást kérek a budapestiektől júniusban, hogy lehessen Navalnij utca, vagy tér a fővárosban.

A Varsó, Pozsony, Prága és Budapest által elindított, immár több mint 30 nagyvárost magában foglaló Szabad Városok Szövetségének pedig javasoltam, alapítsunk díjat Alekszej Navalnij nevével, emlékére, és örökségének életben tartására.”

