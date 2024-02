Orbán: Rendet kell tenni, teljes vizsgálat indul a gyermekvédelmi intézményekben!

Sűrű napok után péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút Orbán Viktor.

A kormányfő a Fidesz kétnapos kihelyezett frakciülése után tért vissza Budapestre. Balatonalmádiban jelentették be: Novák Katalin lemondása után Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét jelölik államfőnek.

Az első kérdés rögtön az új köztársasági-elnökről érkezett.

Magyarország egy erős ország, több alkalmas államfőjelölt is volt

Orbán Viktor elmondta: ő tette a javaslatot a frakciónak, mert ezt mondja ki a szabályzat, de a valóságban hosszas egyeztetések után hozták meg a döntést, mert egy ilyen lépést nem lehet elkapkodni.

A miniszterelnök elárulta: utolsó körben a Fidesz-elnökség is megtárgyalta az államfőjelölés kérdését.

„Magyarország egy erős ország. Ugyan most baj van, mert lemondott az elnökasszony, de minden bajban van reménysugár is. Amikor körbenéztünk, bőven találtunk a tisztség betöltésére alkalmas magyarokat” – tette hozzá Orbán. A kormányfő közölte, hogy az országnak kijáró tisztelet miatt is megfontolt döntést kellett hozni. Végül Sulyok Tamásra esett a választás.

A miniszterelnök megismételte a múlt heti évértékelőben elmondottakat: egy kegyelmi döntés miatt alakult ki a mostani helyzet. A kegyelmi kérvényről az elnök és nem a kormány dönt. Egy olyan kegyelmi ügyben történt döntés, amiben nemet kellett volna mondani. Megbomlott a nemzeti egység a kegyelmi döntés miatt, mert egy olyan ügyben született, amiben teljes a társadalmi egyetértés.