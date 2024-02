A hivatalos útjain kapott relikviákkal együtt árulják az egykori szocialista államfő barcsi házát

Érdekes hirdetésre bukkant a Mandiner az ingatlan.com oldalán. Bár a hirdetésben név szerint nem említik, ám utalást tesznek rá, hogy a 36,5 millió forintért kínált, 142 négyzetméteres családi házban egykor Losonczi Pál lakott,

aki húsz éven át, 1967-től egészen 1987-ig volt a szocialista rendszerben az elnöki tanács elnöke, vagyis Magyarország államfője.

„Barcson, csendes kis zsákutcában kínálunk eladásra egy felújított családi házat, melyben egy néhai országos hírű politikus lakott. A lakásban eredeti bútorzat van sok relikviával, ajándékokkal, melyet államfői külföldi útjai során kapott. Ezen bútordarabok ára megegyezés tárgyát képezi” – áll a hirdetésben. De ki is volt Losonczi Pál, aki rendszeresen feltűnt az esti Híradóba, ahogy éppen valamelyik baráti, szocialista országban tesz hivatalos látogatást?



Losonczi Pál Rákosi Mátyás, majd Kádár János társaságában.

Fotók: Arcanum/Termelőszövetkezet/Ország-Világ



Losonczi ezer szállal kötődött Barcshoz, a föld volt a mindene, így ott volt a II. világháború után a barcsi Vörös Csillag Termelőszövetkezet megalapításánál is, amelynek aztán elnöke lett. A TSZ kiváló eredményeket ért el, Losonczit pedig kiemelte a rendszer. 1953-ban Rákosiék Munka érdemrenddel tüntették ki, a Szabad Népben a szocialista munka új hőseként ünnepelték és a fotóját is megjelentették, mellette pedig bekerült az országgyűlésbe is. 1956-ban aztán még mindig a barcsi szövetkezet elnökeként Kossuth-díjat kapott, és

egy évre rá azt is megírták a lapok, hogy ő lett Somogy megye első Moszkvics-tulajdonosa is.

Ebben az évben nagyot ugrott a ranglétrán, hiszen bekerült az MSZMP Központi Bizottságába. A lapokba is rendszeresen bekerült a fényképe, Rákosi Mátyás után Kádár János is támogatta az előremenetelét. Aztán hét éven át földművelésügyi miniszter volt, majd 1967 április 14-én nevezték ki államfőnek, vagyis az elnöki tanács elnökének. Ez a pozíció csupán protokolláris funkciót jelentett, Losonczi húsz éven át több, mint 50 országban járt hivatalos úton. A legtöbbet természetesen a szocialista, baráti országokba látogatott. Az első útja 1968-ban a Német Demokratikus Köztársaságba vezetett, az utolsó utazásai során pedig 1986-ban Nigériában, Finnországban és Szíriában járt. 1987 nyarán aztán távozott a pozícióból, amit sokan nem értettek. Losonczi Pál a távozására két évvel később adott magyarázatot a Reform című lapban. Mint elmondta,

1986-ban lett beteg, a vegetatív idegrendszerével akadtak gondjai, és orvosi tanácsra kérte a felmentését.

„Egy évet kihúztunk úgy, hogy ez nem került nyilvánosságra, míg aztán hivatalosan is fölmentettek” – fogalmazott a politikus. Losonczi később az országgyűlési mandátumáról is lemondott, majd Barcsra vonult vissza, ahol jobbára kertészkedett.