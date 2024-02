A gyermekvédelemben sem hátrálunk!

Az ellenzék 2021-ben nemet mondott a gyermekvédelmi törvényre, 2022-ben pedig harcias kampányt folytatott a gyermekvédelmi referendum ellen. Ez az igazi arca, a kegyelmi ügy kirobbanása után tett nyilatkozatai csak színjátékként értékelhetők. Az is mindent elárul róla, hogy az általa támogatott uniós vezetés Magyarország gyermekvédelmi szabályozása – illetve migrációellenes és békepárti álláspontja – miatt nem folyósítja a hazánknak járó forrásokat. Szó sincs tehát jogállami és demokráciaproblémákról, valójában a szélsőségesen liberális, nemzet-, vallás- és családellenes ideológia magyar kormányzat általi elutasítása az oka annak, hogy visszatartják a forrásokat. A genderőrület mindent elborít, és aki nem áll be a sorba, azt gazdaságilag is megpróbálják tönkretenni. Világos, hogy az ország szellemi és morális szuverenitását is támadják a Soros-hálózatok és az általuk irányított brüsszeli bürokraták, illetve hazai elvtársaik.