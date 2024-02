A gyermekvédelem évek óta csak a kormányoldalnak fontos: mutatjuk a legfontosabb mérföldköveket

Bár a baloldal most minden lehetőséget megragad, hogy támadja a kormányt a kegyelmi-ügy kapcsán, ahogy a kormánypárti képviselők is rámutattak, minden fontos volt az ellenzéknek eddig, csak a gyermekek védelme nem.

Ezt alapul véve érdemes áttekinteni, mit tett a kormányoldal az előző években ezen a területen.

A legfontosabb mérföldkő, a leginkább az LMBTQ- és genderpropaganda térnyerésére adott, 2021 júniusában elfogadott, „a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról” szóló törvényt, amelyet a Fidesz-frakció nyújtott be egy hónappal korábban az Országgyűlés elé.

Ahogy Kocsis Máté akkor fogalmazott: „Minden jóérzésű embert megráz, de minket, szülőket különösen is megvisel, amikor pedofil bűncselekményekről hallunk a hírekben. Az sincs rendjén, hogy gyermekeink egyre több helyen találkozhatnak életkoruknak nem megfelelő tartalmakkal, de az sincs, hogy a pedofilok sokszor túl enyhe büntetést kapnak”.

Elkövetői nyilvántartás, büntetőjogi változások

Az elfogadott törvény lényegi elemei között ott volt a pedofilnyilvántartás bevezetése és a Btk. szigorítása, kimondva, hogy

a gyermekpornográfia egyes minősített eseteinek elkövetői akár 20 évet is kaphatnak, és nem lehet feltételesen szabadlábra bocsátani őket.

A legsúlyosabb pedofil-bűncselekmények korábban sem már évültek el, a változtatással azonban az enyhébb esetekben a 18 éves kor helyett a sértett 21 éves korától indul az elévülés. Új minősített eset lett a zaklatás tényállásánál az, ha a bűncselekményt 18. életévét betöltött ember gyermek sérelmére követi el.

Az iskolai szexuális felvilágosító foglalkozásokkal kapcsolatban is megfogalmaz előírásokat a jogszabály: az nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Az intézmény pedagógusain kívül csak azok az emberek, szervezetek tarthatnak vagy szervezhetnek ilyen foglalkozást az intézményekben, akik szerepelnek egy hivatalos, folyamatosan frissülő nyilvántartásban.

A törvényjavaslatot hevesen bírálta a balliberális ellenzék, amely nem is szavazta meg az előterjesztést.

Velük együtt melegjogi szervezetek is tiltakoztak a jogszabály ellen, diszkriminatívnak minősítve azt.

Brüsszelből is azonnal jöttek a támadások. Hazánk ellen kötelezettségszegési eljárás indult, amely már a peres szakaszba lépett az Európai Bíróságon, miután a magyar kormány nem hátrált a kérdésben.

Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt is elismerte nemrég, hogy a migrációs intézkedések mellet a gyermekvédelmi törvény miatt sem érkeznek az uniós támogatások Magyarországra.

Népszavazással megerősítve

A törvény elfogadását követően a kormány gyermekvédelmi népszavazást kezdeményezett, amelyet a 2022-es országgyűlési választásokkal egy időben tartottak meg. Az iskolai szexuális felvilágosításról, a nemátalakító műtétekről, a gyermekeknek fejlődését befolyásoló szexuális médiatartalmakról szóló, négykérdéses népszavazáson a válaszadók 92-95 százalékban a kormány céljaival megegyező válaszokat adtak.

A már hatályban lévő szigorítások mellett robbant ki a budapesti Krúdy Gyula Általános Iskolában történt pedofil-botrány, amelynek során kiderült, hogy az ottani pedagógiai asszisztens homoszexuális kapcsolatot létesített az egyik diákjával és ezzel még videobejegyzésekben büszkélkedett is.

Az ügyre reagálva a kormány 2023 ősszel bejelentette: tovább szigorítják a szabályozást.

Érkezik a következő csomag

A szigorítás folyamatosan napirenden volt, de eddig nem született belőle konkrét javaslat. A kegyelmi ügy azonban katalizálta a folyamatot és Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelőjében bejelentette, hogy megerősítik a gyermekvédelmi rendszert és kiegészítik a jogszabályokat, az alkotmánytól a miniszteri rendeletig.

Hozzátette: az áldozatok kálváriája kötelezi őket arra, hogy törvénycsomagot nyújtsanak be. A gyermekvédelmi intézmények vezetését, működését, az ott dolgozók lehetőségeit is jobban szabályozni fogják. A javaslatot az ígéretek szerint tavasszal nyújtják majd be a parlamentnek.

Nyitókép: játszótér Szentendrén (Fotó:MTI/Máthé Zoltán)