Wintermantel Zsolt szerint lélegeztetőgépen van Budapest

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek elmondta: a főváros jelenleg pénzügyi lélegeztetőgépen van, trükkökkel, faktorálással kerülik meg a törvényt, ami alapján nem lehet év végén folyószámlahitele Budapestnek. Szerinte

példátlan az, hogy a ciklus végéhez közeledve főpolgármester nevéhez nem fűződik egyetlen beruházás sem.

Hozzátette: „Sajnáljuk, hogy a főpolgármester azt a kilenc évet is átaludta, mint ahogy most teszi a szolgálati autójában, buszsávban közlekedve, szundikálva. Kell egy megbízható főpolgármester, aki összefogja a mögötte álló csapat munkáját. Karácsony Gergelynek nincs jó csapata, és személyében is alkalmatlan, hogy ezt a munkát irányítsa.”

Wintelmantel úgy fogalmazott, hogy „Karácsony Gergely az elmúlt négy évben

két nagy beruházást fejezett be, a Blaha Lujza tér és a Lánchíd felújítását. Mindkettőt a Fidesz–KDNP készítette elő,

terveztette meg és teremtette elő hozzájuk a forrásokat. Egyetlen olyan beruházás sincs, amit Karácsony Gergely talált volna ki, készített elő és valósított meg. Az, hogy négy év alatt nem történik semmi, nem kötődik az aktuális főpolgármester nevéhez egyetlen nagyobb beruházás sem, az egyszerűen példa nélküli.”

A biciklisávokról így nyilatkozott: „Nem kérdés, hogy az autóforgalmat, ha lehetséges csökkenteni kell, és a közösségi közlekedés felé terelni az autósokat. De nem parancsszóra.

Az nem működik, hogy ellehetetlenítem az autós közlekedést, elveszek sávokat, megszüntetek parkolóhelyeket. Először meg kell teremteni az alternatívát,

megépíteni a P+R-parkolókat, fejleszteni a közösségi közlekedést. Meg kell teremteni, hogy az autós közlekedőknek valós alternatíva álljon rendelkezésre.”

A fideszes politikus úgy véli, a jelenlegi főpolgármester Gyurcsány Ferenc legjobb tanítványa: „Nem fejti ki az igazság minden részletét ezekben a posztokban.

A villamosok, amelyek most álltak forgalomba, még a Fidesz–KDNP által lefolytatott közbeszerzés útján kerültek a sínekre.

Egyébként is evidencia, hogy egy városban az elöregedő buszokat le kell cserélni, ez a biztonságos működés lényege. Mikor és

hol hallottuk Tarlós Istvánt arról dicsekedni, hogy éppen aznap felseperték az utcákat? Ennek magától értetődőnek kellene lennie.”

„Idén rekordméretű adóbevétel keletkezett, ezt mind a budapesti vállalkozások fizetik be a kasszába. Ráadásul 214 milliárd volt az a tartalék, amivel Karácsony Gergely átvette a kormányzást Budapesten. Tehát ki lehet azt mondani:

felélték a tartalékokat, elköltötték a rekordméretű adóbevételt,

és ennek ellenére jelenleg 55 milliárd mínuszban van a főváros. Ez egész egyszerűen botrány” – mondta a frakcióvezető a főváros kritikus pénzügyi helyzetéről.

