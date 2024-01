Tisztelt Államtitkár úr!

Ön Lázár János közlekedésért felelős államtitkáraként teljes tájékozatlanságáról és példátlan Budapest-ellenességéről adott tanúbizonyságot ezzel a poszttal. A Főváros közlekedése nem a vidék rovására fejlődik, ez az alapállítása is tévedés, illetve egész pontosan a fordítottja igaz: Lázár János az elmúlt egy évben módszeresen leállította az összes budapesti kormányzati fejlesztést, szétverte a Budapest Fejlesztési Központot és visszamondta az elnyert európai uniós forrásokat is a fővárosi vasúti rendszer és pályaudvarok fejlesztésére. Tehát, ha valami történt, az a vidék fejlesztése a Főváros rovására és nem fordítva.

A posztjából csak az utasok számára a lényeg nem derül ki: mi lesz a hévek és az agglomerációs buszok utasaival? Mi lesz a Budapest-bérletek érvényességével? Mi lesz a közös menetrenddel, hálózattal, utastájékoztatással, forgalomirányítással? Lehet, hogy volt keszthelyi polgármesterként ezek az összefüggések ismeretlenek Ön előtt, de Budapesten egy világváros óriási és összetett közlekedési hálózata működik. Ha nincs megállapodás az agglomerációs járatok közös üzemeltetéséről, akkor ez a rendszer szétesik.

Végül Ön azt írja, hogy tragédia nincs, utazzanak az utasok vármegyebérlettel. Államtitkár úr! Kérem, legalább a saját maga által felügyelt területen tájékozódjon. Azt írja a MÁV honlapja, hogy: »HÉV-vel Budapestre vagy Budapestről történő utazás esetén a fővárosi szakaszra külön jeggyel vagy bérlettel kell rendelkezni, a Pest vármegyebérletek és az országbérletek csak a közigazgatási határtól/határig érvényesek.«

Bliccelést javasol tehát az utasoknak, amikor »tragédia nincs« felkiáltással ezt a terméket ajánlja számukra Budapesten belül. Megjegyzem, ha véletlenül ki is terjesztik a vármegyebérletek érvényességét a HÉV-ek és Volánbuszok budapesti szakaszára márciusig, az a problémákat nem oldja meg: hisz a budapestiek, a Csepelről, Békásmegyerről, Cinkotáról és számos más városrészből kék Volánbuszokkal és hévekkel ingázók számára ez így kétszer annyiba kerülne, mint ma. Hisz a budapesti utasok ma egyetlen bérlettel, a Budapest-bérlettel utazhatnak ezeken a járatokon és a metrókon, villamosokon is. Ha a hévekre és a kék Volánbuszokra Budapesten belül vármegyebérlet kellene, ez kétszer ennyibe kerülne budapestiek százezreinek – ez elfogadhatatlan. De még egyszer, ma nem is érvényes a fővárosban a vármegyebérlet, amit ajánlgat.

Államtitkár úr!

Budapest közlekedése nem gyerekjáték és nem összehasonlítható kis vidéki városokéval. Kérem, tájékozódjon és Lázár Jánossal együtt üljön tárgyalóasztalhoz, állapodjon meg a Fővárosi Önkormányzattal. Nem történhet meg ugyanis, hogy az Ön és főnöke által mesterségesen gerjesztett Budapest-vidék ellentét jegyében tönkretegyék azt, amin hosszú évekig dolgoztunk épp a posztjában emlegetett Tarlós Istvánnal közösen: az egységes és összehangolt budapesti-agglomerációs közlekedési rendszert.

Ha érzékelhető információhiányán bármilyen módon tudok segíteni, örömmel állok rendelkezésre.”

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner