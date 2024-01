Svéd NATO-csatlakozás: kezdődik a végjáték

Nagy téttel bíró és kockázatos külpolitikai játszma közeledik a végéhez: miután Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdoğan január 26-án aláírta a török parlament által néhány nappal korábban ratifikált svéd csatlakozási jegyzőkönyvet, két régi kérdésre is válasz érkezett. Egyrészt megdőlt a mítosz, hogy Magyarország bármilyen formában Törökországhoz kötötte volna magát a svéd és a finn NATO-ratifikáció kapcsán. Másrészt világossá vált az is, hogy a kormány bizonyosan nem tudja tartani azon vállalását, hogy nem fogja hátráltatni a svéd NATO-csatlakozást, és nem hazánk lesz az utolsó a jegyzőkönyvet ratifikáló szövetségesek sorában. Orbán Viktor miniszterelnök ezt Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőnek ígérte meg még a 2022. novemberi kassai V4-csúcstalálkozón, s később Novák Katalin köztársasági elnök többször is megismételte.