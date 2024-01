Pressman szerint „romboló hatással van a demokráciára” a szuverenitásvédelmi törvény

A Portfolio interjút készített David Pressman amerikai nagykövettel. Az amerikai nagykövet emlékeztetett: azt követően, hogy a magyar kormány decemberben elfogadta a szuverenitásvédelmi törvényt, az amerikai külügyminisztérium hevesen bírálta azt. Emlékeztetett, hogy Washington szerint az „drákói eszközöket ad a kormánynak a másként gondolkodók megfélemlítésére”.

David Pressman azt is elmondta, hogy a vitatott jogszabály nem hasonlít semmilyen más törvényhez, amit ismer,

semmilyen demokráciában, pláne nem egy másik EU- vagy NATO-tagországban”.

A Portfolio kérdésére válaszolva azt is elmondta, hogy bár egyeztettek a jogszabály elfogadása előtt is, de így is elfogadták, majd kihirdették a törvényt, ami az Egyesült Államok részéről a heves reakciót váltott ki. Elmondta, álláspontja szerint az „romboló hatással van a demokráciára”.

