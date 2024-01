„Hát ez a sztori frenetikus! A népszámlási adatokból ugye nemrég kiderült, hogy Magyarországon 2439 személy szkítának vallja magát és azt állítja, hogy családi körben szkítául beszél. Csakhogy a nyelvészek kutatásai szerint alig maradtak fenn szkíta szövegemlékek, az ismert – kb. egy tucatnyi – szkíta kifejezés szinte mind névszó, többségük személynév. No, hát ebből összerakni egy beszélhető nyelvet, nem kis teljesítmény! A tavalyi évben még azzal is igyekeztek feltűnést kelteni, hogy el akarták érni, hogy elismert nemzetiségi kisebbséggé válhassanak Magyarországon. Csakhogy a Magyar Tudományos Akadémia szembesítette őket a lehangoló valósággal, idézem: »nem állnak fenn sem a fizikai, sem pedig a törvényi feltételei annak, hogy a több mint két évezrede a történelem színpadáról eltűnt szkítákat (…) ma is élő, saját hagyományait és nyelvét örző honos nemzetiségként lehessen elismerni Magyarországon«. Hát, ehhez képest most meg azt tervezték, hogy fegyverrel fogják megdönteni Orbán Viktor hatalmát!

150 rendőr, 10 helyszínen, a kivonuló rohamosztagosokkal (TEK) megerősítve az éjjel le is csaptak rájuk. Összesen 11 emberrel szemben intézkedtek, közülük nyolcat – hét férfit és egy nőt – gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók, majd egy 53 éves murakeresztúri, egy 68 éves veszprémi és egy 88 éves váci férfit őrizetbe vettek. Próbálom vizualizálni a jelenetet!”