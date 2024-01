„Nekem is szar, hogy csak telefonban hallom anyám hangját!” – „megrázó” vallomást tett Pankotai Lili

Instagram-oldalán jelentkezett Pankotai Lili, aki egy rövid videót is feltett egy Pécsen megrendezett slam poetry eseményről, ahol ő is mikrofont ragadott. A kormányellenes aktivista verséből több érdekességet is megtudhatunk, például azt, hogy már csak a telefonban hallja az édesanyja hangját, és Péccsel ellentétben „Budapesten szorong” ahol „még az utcákban is eltéved”.

Pankotai Lili szavalását alább tekinthetik meg (a negyedik képre kattintva):

