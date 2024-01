Mivel az EU több esetben is kijelentette, hogy a gigászi, Holdról is látszó jogsértéseket lengyel belügynek tekinti – csinálják csak az elvtársak – nem tudok másra gondolni, mint hogy ezt a pénzt szánják Ukrajnának vagy már oda is adták. Miután a magyarok pénzét nem tudták lenyúlni, lenyúlják a hülye lengyelekét, akik bízva abban, hogy majd így megkapják a nekik járó forrásokat, kiszavazták a patrióta kormányt egy globalistáért. Most meg se nemzeti kormányuk, se pénzük! Na ezért (is) kell júniusban patriótákat küldenünk Brüsszelbe.”

Fotó: JANEK SKARZYNSKI / AFP