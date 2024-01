Mi lesz a Gellért-hegyi siklóval? Utánajártunk!

Amikor Karácsonyék kifaroltak a fejlesztésből

Walton állítja: Tüttő Kata főpolgármester-helyettes közösségi médiában közzétett, majd később törölt, támogatónak vagy konstruktívnak nem igazán nevezhető posztjától eltekintve a Főváros nem jelezte, hogy megváltoztak politikai vagy üzleti szándékai. Ennek ellenére

egy 2022 februári, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes által előterjesztett, a közgyűlés balos többsége által elfogadott javaslat nyomán Budapest vezetése elállt a részben a tulajdonában lévő kft.-vel kötött szerződéstől,

amit a többségi tulajdonos magánbefektető bíróságon támadott meg. A pereskedés azóta is tart, ráadásul Budapest a kiadott engedélyeket is sorra perelte, kárt okozva ezzel a saját résztulajdonában álló projektcégnek.

A Főváros indoklásában egyebek mellett felhozta a jogszabályi környezet megváltoztatását, amiből a baloldali városvezetés azt olvasta ki, hogy csakis közfinanszírozású beruházásként, magánbefektető nélkül valósulhat meg a projekt.

Kifogás továbbá, hogy 13 év alatt nem indult el ténylegesen a megvalósítás, illetve felhozták még az eredeti műszaki tartalomtól történő eltérést is. Bármit is jelentsen ez konkrétan.

A Fidesz-KDNP részéről Tarlós István exfőpolgármester egykori helyettese, Bagdy Gábor fejtette ki ellenérzését a közgyűlési ülésen, mondván, ha aggályok merülnek fel, inkább tárgyalni kéne a beruházóval, a döntésből adódó legnagyobb veszteség pedig az lenne, ha nem épülne meg a sikló.

Karácsony Gergely szerint azonban a fővárost (egész pontosan: a BKK-t) rengeteg „környezeti kockázat” érintené, a látványberuházás pedig csak tovább terhelné a Gellért-hegyet. Ergo: a sikló nem elég zöld, illetve magánbefektető nem építheti, B terve azonban nincs a Fővárosnak. Ehhez még hozzájön a Tüttő-féle érvelés a forráshiányról.

Érdemes közbevetni: Karácsony 2020 júniusában tulajdonosi támogatói hozzájárulást írt alá a Közgyűléstől elvont hatáskörével élve. Nem véletlenül, hiszen a turistaszezonban akár napi 400 turistabusz is megfordulhat a hegytetőn, terhelve a környező utak forgalmát is, ráadásul ezek nem feltétlenül elektromosak, így a légszennyezettséghez is jelentősen hozzájárulnak. Ezeket válthatná ki a hegyre közlekedő sikló, amely működési módjának köszönhetően meglehetősen hatékony az emelkedőn való közlekedésben.

Mi a kormány álláspontja?

Walton egy tavaly szeptemberi kormányhatározatra hivatkozva állítja, a főváros érvelésének másik része sem áll meg. Hiszen a dokumentum szerint

a sikló rajta maradt a kormány által támogatott beruházások listáján, arról pedig nincsen benne szó, hogy a fejlesztésnek közberuházás formájában kellene megvalósulnia.

„A kormány a Gellért-hegy közösségi kapcsolata megteremtésének és hosszú távú közterületi megújításának előkészítése és megvalósítása érdekében egyetért a Tabánból induló, a Gellért-hegy új kötöttpályás megközelítését lehetővé tevő, a turistabuszok forgalmát kiváltó, környezetbarát és akadálymentes közlekedést biztosító sikló megépítésével” – olvasható a határozatban.

Lázár János miniszter az Országgyűlés gazdasági bizottságának november 20-i ülésén tisztázta:

a jogvitákat nem a kormány, hanem a Főváros kezdeményezte, azóta is folyamatos a pereskedés,

s szerinte meg kéne próbálni egyezségre jutni, hogy a siklókoncepció megvalósulhasson. A Karácsony-féle érveléssel szemben ugyanis a buszok kikapcsolása, illetve a „más közlekedési eszközzel való feljutás a Gellért-hegyre” kifejezetten benne van a kormány fejlesztéspolitikájában. Akárcsak a környék turisztikai fejlesztése. Vagyis a kabinet elköteleződése és támogatása mindezek alapján nem változott, a pereskedés miatt azonban nehéz továbblépni.

Mi lesz, ha kész a Citadella-rekonstrukció?

Csakhogy

egyre közeleg 2025 vége, amikor befejeződik a Citadella rekonstrukciója, s ha más eszközzel nem lehet, a hazai és külföldi turisták ismét buszokkal próbálják majd megrohamozni a pazar kilátás mellett immár múzeummal és egyéb szolgáltatásokkal is bíró épületet.

A Citadella-rekonstrukciót koordináló Várkapitányság alighanem ezért támogat minden, a látványosság környezetbarát és autómentes megközelítését elősegítő megoldást.

Walton szerint Prágában, Varsóban, Lisszabonban, Salzburgban, Ljubljanában vagy akár Barcelonában is azért építettek siklót a hasonló magaslatok elérése érdekében, mert a fizikai törvényszerűségek miatt, a buszokkal szemben halk és energiahatékony. Továbbá: nincs szüksége parkolóra, több embert visz fel rövidebb idő alatt, mint bármilyen busz.

A Gellért-hegyi sikló esetében a maximális éves kapacitás hatmillió ember – az ügyvezető szerint hatékonyság szempontjából ennél nem létezik jobb megoldás a „probléma” megoldására.

Zöld megoldás? A Gellért-hegyi sikló látványterve évek óta elkészült

Forrás: Gellérthegyi Sikló Kft.

Hány fát is kell kivágni?

Ami a környezetvédelmi kifogásokat illeti: Walton szerint

91 fát kell kivágni, ám ebből 35 a Főkert favizsgálati jegyzőkönyve nyomán halott. Cserébe 800 fát pótolnak a száz éve még kopár dombon, nem csoda, hogy minden természetvédelmi engedélyt megkapott a beruházás,

ha pedig megvalósul, nem megy majd fel a Citadellához napi 350-400 busz, amiről a szintén érintett I. kerületi önkormányzat „beszél”.

Az ügyvezető szerint a Citadella-fejlesztéssel összehangolt sikló megvalósulása nélkül nem lehet majd megoldani a Gellért-hegy kényelmes és fenntartható elérhetőségét, ami valójában mind a kormány, mind a Főváros és az érintett kerület érdeke. Sőt, a BKK-nak – tulajdonosi státusza alapján - beleszólási joga lenne a működtetésben, nem kellene pénzt beletennie, nincs kockázata, miközben a nyereség 25 százaléka megilletné, a Fővárosnak fizetendő évi 250 millió forintos földhasználati díjon felül.

Csakhogy

a jelek szerint a Karácsony-féle városvezetés alternatív megoldást nem kínálva, alighanem politikai megfontolásból, mégis próbálja elgáncsolni a projektet,

részben környezetvédelmi okokra hivatkozva, a rövidtávú politikai haszonszerzést választva a közösségi közlekedés kárára.