„A múltkor –Ágnes szerint– húszezren olvasták a Mária Rádió munkatársának, Rózsa Katalinnak a kérdését, illetve az arra adott válaszomat. Nekem úgy tűnt, hogy a hozzászólók többsége örömmel üdvözölte, hogy bocsánatot kértem egy faragatlan megjegyzésemért, illetve azt is, hogy a kolléganő -a Mária Rádió önkéntes munkatársa- elfogadta a bocsánatkérésemet. Na, akkor én megfogadtam, hogy politikai, közéleti híreket továbbra sem hallgatok, még a Mária Rádióban sem, de ha már a múltkor annyira tetszett az apokrif iratokról tartott előadás, akkor időnként hallgatni fogom ezt az adót. Most Rózsa Katalinhoz fordulok. Kedves Katalin! Az előbb megnéztem az interneten, hogy kit hallottam délelőtt tíz és háromnegyed tizenegy között az Önök adóján. Hát Lépes Lóránt atyát, aki Hitünk és életünk címmel sokféle témában adta közre gondolatait, tanításait. Beszélt Arisztotelészről és Platónról, aztán egyszer csak a Sátán került szóba. Meglepő agresszivitással átkozta az evolúciót, az anyag kizárólagosságában hívő ateistákat. Szerintem főleg az anyag borította ki az atyát, mert majdnem megátkozta azokat, akik szerint az anyag az evolúció során nyerte el emberformáját. »Ezeket a gondolatokat az evolúcióról a Sátán sugallja« – mondta az atya. Nem néztem az órámat, de legalább öt percig bizonygatta, hogy az evolúciónál átkosabb dolog nincs. Aztán hosszasan elmélkedett arról, hogy mit is jelent a halál. Szerinte nem mást, mint az élet értelmét. Egyébként pedig a túlvilágon Isten vár minket, meg az ő végtelen szeretete, és nem csak a lelkünk kerül oda, hanem a testünk is, ami az atya szerint azt jelenti, hogy a zsíros kenyérhez esetleg lilahagymát is kaphatunk.”

Nyitókép: Képernyőfotó