Lecsapott a hatóság egy gyanúsítottra az Eötvös Gimnázium korrupciós bűnügyében

Már van gyanúsítottja az Eötvös József Gimnáziumot érintő vesztegetési ügynek – írja a Magyar Nemzet. A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) azt a tájékoztatást adta, hogy az alárendeltségébe tartozó Fővárosi Nyomozó Ügyészség „az Eötvös Gimnáziumhoz köthető társadalmi szervezet egy tagját gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki azért, mert arra hivatkozott, hogy pénzért elintézi egy gyermek felvételét az oktatási intézménybe”.

A KNYF a nyomozás érdekeire tekintettel több információt nem közölt.

Mint arról a Mandiner is beszámolt: hónapokkal ezelőtt felvetődött annak a gyanúja, hogy vesztegetési pénz kellett ahhoz az iskolában, hogy azokat a diákokat is felvegyék az elit iskolák között számon tartott intézménybe, akiknek nem sikerült a hivatalos felvételi. Egy hangfelvételen arra is utaltak, hogy a korrupt beiskoláztatási rendszert ráadásul az igazgató és az iskolához tartozó alapítvány vezetője működtethette.