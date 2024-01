Jöhet a béremelés – hét szakszervezet elfogadta a minisztérium módosított ajánlatát (VIDEÓ)

A Volánbusz-érdekképviseletek még nem írták alá a megállapodást

Lázár János arra is kitért, hogy a Volánbusz-érdekképviseletek egyelőre nem írták alá a megállapodást, pedig az ő munkavállalóik számára különösen előnyösek ezek a feltételek.

Aki most kimarad, az lemarad.

Mert az emelt összegű béreket attól a hónaptól tudjuk utalni, amelyik hónapban a szakszervezetek csatlakoztak a megállapodáshoz” – szögezte le a miniszter.

Posztjában arra is felhívta a figyelmet, hogy még maradt idő arra, hogy akár a volánbuszos kollégák is január elsejétől kapják meg az emelt összegű bérüket. Ehhez az kell, hogy az őket képviselő szakszervezetek most gyorsan lépjenek és január 31-e éjfélig csatlakozzanak a megállapodáshoz.

Mi az utolsó pillanatig készek vagyunk az aláírásra”

– jelentette ki Lázár János.

A tárgyalásokról készült összefoglalót alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó