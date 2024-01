Hoppá: megafonosokkal bokszolna a Momentum frakcióvezető-helyettese!

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, a baloldali influenszer NoÁr szívesen bokszolna valamelyik megafonos influenszerrel. Úgy tűnik, erre akár lehetősége is adódhat, hiszen (egyelőre semmilyen hivatalos forrásból nem megerősített) sajtóhírek szerint a TV2 hamarosan induló bokszműsorában a Megafon két munkatársa, Deák Dániel és Trombitás Kristóf is ringbe szállnak.

Ezekre a hírekre reagálva a Momentum frakcióvezető-helyettese bejelentette: bármelyikükkel kész ringbe szállni.

„Ahol nincs agy, marad az erőszak” – reagált Bohár Dániel.