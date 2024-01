„Ma tartották az antifa-támadások első tárgyalási napját. Ennek kapcsán osztjuk meg Incze Béla néhány nappal ezelőtti, Facebookon közzétett bejegyzését:

»Három antifasiszta tüntetést jelentettek be eddig február 10-re, a rendőrség mindhármat tudomásul vette. Meg sem próbáltak tiltó okkal előállni.

Az elmúlt évek jogi háborúzásai, illetve inkorrekt bírságai után remélem senkinek nem kell részleteznem, hogy mi miért nem kisérletezünk többé egy bejelentett megemlékezéssel. Ha ezt az utat járjuk, akkor is tiltás és bírság lesz a vége, annak ellenére is, hogy az általunk szervezett megemlékezések a törvényi keretek maximális betartása mellett zajlottak.

Az antifák már 2020-ban is három ponton sértették meg a gyülekezési törvényt, melyek közül két esetben szabálysértést, egy esetben bűncselekményt követtek el. A rendezvényeiken visszatérő motívum egy aktív kurd kommunista terrorszervezet zászlaja, mely ráadásul Magyarországon tiltott jelképet is tartalmaz. A tavalyi eseményeket gondolom nem kell részleteznem. Jelen pillanatban bűnszervezetben elkövetett súlyos testi sértés a vád ellenük, de nem lenne túlzás a terrorizmus sem, hiszen erőszakos úton akartak nyomást gyakorolni a többségi társadalomra.

Ennek ellenére nekik felületet ad a mainstream sajtó, sőt rendőri biztosítás mellett demonstrálhatnak.

A gyülekezéshez való jogot az alaptörvény garantálja. Szélsőbaloldali terrorcsoportoknak tehát szent és sérthetetlen ezen alkotmányos joguk, annak ellenére is, hogy milyen kockázatot hordoznak, nekünk nem. Értjük a viszonyokat.

Természetesen mi is az utcákon leszünk 10-én és méltósággal tisztelgünk azok előtt a hősök előtt, akiktől megtanultuk, hogy semmilyen körülmények közt nem lehet opció a feladás.«”

