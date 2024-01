Itt a hivatalos bejelentés: 32,2 százalékkal emelkedik a tanárok bére februártól

Január 18-án, tíz órai kezdettel megtartotta a 2024-es év első sajtótájékoztatóját a kormány. Tartson velünk! Kövesse a legfrissebb bejelentéseket a Mandineren!

Hivatalos: érkeznek az európai uniós pénzek Magyarországra

A kormányinfó elején Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: folyamatosan érkeznek a hazánk számára eddig felszabadított európai uniós pénzek Magyarországra. Ami a további kifizetéseket illeti, a tárcavezető kifejtette: a szerdai európai parlamenti vita során az Európai Bizottság immár nyíltan elismerte, hogy a további, ugyancsak nekünk járó európai uniós források kifizetését a gyermekvédelmi törvény eltörlésétől, valamint hazánk migrációval kapcsolatos álláspontjának megváltoztatásától teszi függővé.

Gulyás Gergely felidézte: mindkét témában népszavazást tartott a magyar kormány, amely egyértelműen rámutatott: Magyarország nem kíván migránsokat befogadni, valamint a gyermekektől távol szeretne tartani mindenféle LMBTQ-propagandát.

„Mindenki kimutatta a foga fehérjét”

Mint a tárcavezető fogalmazott, az elmúlt időszakban „mindenki kimutatta a foga fehérjét”. A szerdai EP-ülésen Gulyás Gergely szerint világossá vált az is: a baloldal nem adta fel azt a szándékát, hogy mindent megtegyen a magyar tanárbéremelés, a magyar egészségügy és a magyar gazdaság fejlesztése ellen.

Azonban Gulyás Gergely rámutatott: a magyar baloldal így sem tudta megakadályozni, hogy a tanárok béremelésében nagyot tudjunk előrelépni, így a kormány a következő bejelentéseket teszi.

Noha a tanárok béremelésének költsége 6000 milliárd forint, és az EU ehhez mindössze 700 millió forinttal tud hozzájárulni, a kormány úgy döntött: „már februárban 32,2 százalékkal megemelt bérhez jutnak a pedaógódusok.”

A tanárbéremelés következtében minden érintett meg fogja kapni január végéig az erről szóló határozatot. Ez a tanároknak, óvónőknek és a szakképzésben oktatóknak is 32,2 százalékos fizetésemelés jelent – tette hozzá a miniszter, valamint rámutatott: így 2026-ig a kormány megduplázza a pedagógusok bérét.

„2025-ben egy további, 21 százalékos emelés várható, ez azt jelenti, hogy 2025-ben egy pedagógus átlagbér 812 000 lesz a jelenlegi előrejelzések szerint” – részletezte a miniszter. Gulyás Gergely hozzátette: a kormány azt is vállalja, hogy ha esetleg magasabb lenne időközben a diplomás átlagbér, a pedagógusok bére is annak megfelelően fog emelkedni majd. Amennyiben esetleg alacsonyabb lenne majd a diplomás átlagbér, pénzt visszavizetni természetesen senkinek nem kell majd.

Azzal lehet számolni, hogy az idei évben több mint 672 ezer, 2025-ben több mint 812 ezer, 2026-ban pedig körülbelül 880 ezer forint lesz a pedagógusok átlagbére. Ezzel ebben a ciklusban, 2022 és 2026 között a pedagógusbéreket meg tudjuk duplázni”

– tette hozzá Gulyás Gergely.

Az államigazgatásban dolgozók béreiről

„Jelenleg az orvosok átlagbére 2.190.000 forint, a szakápolóké pedig 595.000 forint”, de „úgy döntöttünk az európai gyakorlatot is alapul véve, hogy az orvosbérek 37 százalékában határozzuk meg a szakápolói béreket. Ahhoz, hogy ezt elérjék még 20 százalékos béremelésre van szükség. Március elsejével a szakápolói bérek újabb 20 százalékkal emelkednek, ezt azt jelenti, hogy egy átlagos szakápolói bér 715 ezer forint lesz Magyarországon” – jelentette be Gulyás Gerely.

A nyugdíjakról

A kormány nemcsak a baloldal által elvett 13. havi nyugdíj visszaadására büszke, és arra, hogy azt a jövőben is ki fogja fizetni, de arra is, hogy tartani tudta és fogja is az inflációt követő nyugdíjemeléseket.

A rendvédelmi dolgozók, katonák béremelése, családtámogatások

A tárcavezető szerint a rendvédelmi dolgozók kiváló munkáját bizonyítja, hogy hazánk a világ egyik legbiztonságosabb országa, így bérük a 2022-es emelés után további 80 ezer forinttal emelkedik majd. A katonáknál átlagosan 11 százalékos béremelés történt január 1-jével.

De a családtámogatások mértéke is jelentősen nőtt az év elején – tette hozzá Gulyás Gergely. A GYED 373 ezer forintra, míg a dipomás GYED az alapkézésben részt vevő hallgatóknál 186 ezer forintra, a mesterképzésben részt vevők esetén pedig 228.200 forintra nőtt – részletezte a miniszterelnökséget vezető miniszter.

„Magyarország minden nehézség ellenére (egy inflációs gazdasági helyzetben, amelyet reméljük, hogy sikerül az idei évben végképp magunk mögött hagyni, a szomszédságunkban zajló háború idején), egy olyan gazdaságpolitikát tud folytatni, amellyel le tudjuk küzdeni azokat a nehézségeket, amiket az infláció jelentett, ugyanakkor a béremelések mértékét reálbér-emelkést jelentő módon tudjuk évről-évre korrigálni, illetve ennél nagyobb mértékben is növelni. Ez most különösen a tanároknál látványos és bízunk benne, hogy a magyar közoktatás színvonalának emelkedéséhez is hozzá fog tudni járulni” – zárta szavait Gulyás Gergely, aki ezt követően a sajtó kormányinfó helyszínén megjelent képviselőinek kérdéseire is válaszolt.

Kettős mérce Brüsszelben

Gulyás egy kérdésre válaszolva

a cinizmus, a romlottság és a pofátlanság csúcsának nevezte azt, hogy a momentumos EP-képviselő Cseh Katalin, akinek a családjánál uniós pénzekkel kapcsolatban nyomozás zajlik, amellett érvel, hogy hazánk ne jusson az uniós forrásokhoz.

Budapest bérlettel kapcsolatban elmondta: folynak a tárgyalások az Építési és Közlekedési Minisztérium és a Főváros között. Márciusig vannak életben a jelenlegi bérletszabályok, eddig kellene megtalálni a megoldást.

Bennünket svéd részről senki nem keresett, pedig vannak tisztázandó kérdések – mondta a svéd NATO csatlakozás ratifikációja kapcsán Gulyás.

A miniszter a lengyelországi események kapcsán úgy fogalmazott:

inkorrekt, hipokrita, kettős mérce uralkodik Brüsszelben.

A momentumos Tompos Márton nyilatkozatára, miszerint ugyanaz várható Magyarországon egy kormányváltás után, mint a lengyeleknél, azt mondta: egyetért Tompossal, ezért mindenki jól fontolja meg, hogy kire szavaz a választáson.

Nincs reális lehetőség arra, hogy felfüggesszék hazánk szavazati jogát az Európai Unióban – mondta egy kérdésre Gulyás.

Jövő héten lesz elnökségi ülés a Fideszben, amelyen napirenden lesz, hogy a főpolgármester-jelölti kérdés – mondta a miniszter. Leszögezte, hogy

a Fidesznek biztosan lesz önálló főpolgármester-jelöltje.

Február végéig biztosan születik erről döntés, de Gulyás nem zárta ki, hogy ez korábban megtörténik.

Gulyás átmeneti helyzetnek tekinti és nem ért egyet azzal, hogy megszűnik a az újszülöttek ingyenes SMA-szűrése. Reményét fejezte ki, hogy vissza fogjál állítani a korábbi rendszert.

Nyitóképen: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. november 30-án. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert