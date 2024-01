„Szembejött velem ma du. Caroline de Gruyter cikke az EU Observeren arról, hogy Budapest hogyan megy tönkre, szegényedik el, stb Prágához és Varsóhoz képest. Érdekes, Varsó ebből fényes hely lett mióta Tusk van hatalmon, elég ugye egy választás hogy minden jobb legyen. A gond az, hogy az egyébként Mo-al nem kifejezetten barátságos abszolút mainstream EIU szerint is Budapest a régió legélhetőbb városa 2023-ban, jóval megelőzve Prágát vagy Varsót, a többiekről nem is beszélve. Budapest több tucat nyugati nagyvárost is messze megelőz.

Ja, Budapest még New Yorkot is megelőzi élhetőségben

- lásd a a grafikont. A tények persze nem számítanak és nem is fognak, amíg a magyarok többsége elutasítja a progresszív liberális eszméket. Abban a pillanatban, amikor az európai progressziónak tetsző kormányváltás van, Budapest ragyogni fog, nem lesz korrupció, és egy magyar énekes megnyeri az Eurovíziót...

Ahogy azt személyesen is tapasztaltam, a nyugati médiában egy tervezett, széleskörű PR kampány folyik, hogy Magyarországot az élet minden területén lehúzzák. Lehet, hogy ez sokakat félrevezet itthon is, de nem, Mo élhető hely, nincsen leszakadás 2010-óta a régiótól – előtte volt, nem élnek jobban a románok. A NATO-ban az egyik legtöbbet tettük a hadsereg megerősítéséért az orosz támadás után. És így tovább.Ld. táblázatok, tények, adatok, számok alább.

(Arról meg, hogy hol élnék jobban, mondjuk a NATO Defense College-ban tanítva Rómában, amit volt lehetőségem választani 18-ban (inkább a Máglyatűz névvel való felvállalását választottam), vagy NATO bürokrataként Brüsszelben (ha nagyon akarok az is lehettem volna), akkor pénzügyi szempontból mindenképpen a fentiek. Csakhogy a pénz nem érdekel, az érdekel, hogy szabadon elmondhassam a gondolataimat. És én a véleményem őszinte felvállalásával semmire sem jutnék a nagybetűs Nyugaton. Ismerek pár magyar jobboldali kollégát, aki húzza az igát a Bizottságban, viszi haza az én jövedelmem sokszorosát, de ehhez be kell fogni a szájukat. Na ez nem én vagyok.)”

