„A félheréjű, pocokarcú halott Putyin úgy félt, hogy megpofozzák, hogy összeszarta magát” – keményen beleszállt az ukránpárti ellenzékiekbe Ceglédi Zoltán

Szatirikus posztban szólt oda az ukránpárti ellenzékieknek Ceglédi Zoltán. Facebook-bejegyzését az alábbi mondatokkal kezdi (egy hozzászóló megjegyzi: ez akár egy az egyben egy Momentum-közlemény is lehetne):

„A szankciók működnek, az orosz gazdaság összeomlott, már senkinek nem tudják eladni a gázt és az olajat, de otthon meg fagyoskodnak, a seregben már a mosógépekből veszik ki a chipet a fegyverekhez, 2023 nyarára ki fognak fogyni a tankokból, ezért is van az, hogy az orosz hadsereg már csak a második legerősebb Oroszországban is. A félheréjű, pocokarcú halott Putyin úgy félt, hogy megpofozzák, hogy összeszarta magát, miközben leesett a lépcsőn. Ni, hogy markolja az asztal szélét! Béke pedig csak akkor, kizárólag akkor, egyes-egyedül csak akkor lehet, ha az utolsó orosz katona is kitakarodott Ukrajnából. Fektcsekkelve!

Rövidesen pedig majd úgy kell emlékezni, hogy nem is nyilatkozott senki ilyeneket. Ami két okból baj”

– hívja fel a figyelmet.

Az egyik az, hogy minden ilyen kijelentés „pofon a szakértelemnek”. „Minden alkalommal, amikor valaki szétteszi a kezét, utólag, hogy »hát akkor még nem lehetett tudni, ne is beszéljünk róla« meg »hát ilyen a tudomány, folyton változik, ne kérd már számon«, akkor a jelen idejű tudománnyal szúr ki, mivel nem, nem fogjuk elfelejteni, mit mondtál a teknőcorrba szúródott szívószálról meg a kínai piacon megevett denevér- és tobzoskalevesről, és hiába mondja a mai tudós, hogy de ezt most ő TÉNYLEG megvizsgálta, nem csak a tumblren akart népszerű lenni”.

A második probléma Ceglédi szerint, hogy az orosz-ukrán háborúról folyó közbeszédbe észrevétlenül belekeverik a morált.

Micsoda vállalhatatlan zsarolás, hogy ha föl merem hívni a figyelmet, hogy mégsem omlott össze az orosz gazdaság, akkor minden pedigrés placc, közéleti közösség le van zárva,

és a valóban oroszbarát izékkel kéne egy gyékényen árulnom. Micsoda borzalmas dilemma, hogy vagy hazudok, vagy ruszkibérencnek állok” – írja az elemző.

Azzal folytatja posztját: „100%-ban Putyin hibája, hogy rátámadott egy szomszédjára,

akkor is, ha ez a szomszéd úgy beszél velünk, mint a kutyákkal – a náluk élő magyarokkal meg úgy is bánik. És ennek tapsolni kéne. Apropó, miért is nem engedik még mindig ide Zelenszkijék Sándor Fegyirt?”

Szerinte sokkal előremutatóbb lenne, ha a a nyilvánosságot alakítók ehelyett azt mondanák: „ebben és ebben nem volt igazunk, ezért tévedtünk”.

