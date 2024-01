A 24.hu külpolitikai újságírója szerint Orbán Viktor jót tesz az Európai Unióval

A magyar kormány elszigeteltségéről, a szuverenitásvédelmi törvényről, az Európai Unió jelenéről és jövőjéről, valamint az Európai Parlament döntéseinek hátteréről is vitatkozott Kerner Zsolt, a 24.hu újságírója és Kohán Mátyás, a Mandiner szerzője a Transzparens Újságírásért Alapítvány „Zsurnaliszta” vitaestjén, amelyet Nagy Károly, az alapítvány menedzsere moderált.

Kerner Zsolt tartja, amit korábban írt, azaz véleménye szerint a magyar kormány még sohasem volt ennyire elszigetelt, mint most. Kohán Mátyás viszont hozzátette, Szijjártó Péter 2014-es „belépésével” olyan kontextusban is vizsgálni kell Magyarország külpolitikai helyzetét, hogy a világ összes többi részétől akkor sokkal jobban el volt szigetelve, mint most. Megjegyezte, bár a Fidesz bizonyos politikai döntései valóban inkompatibilissé váltak a nyugati fősodortól, Európában látni egy olyan tendenciát, amely alapján a magyar állásponthoz közelebb lévő pártok nyerik a választásokat, kerülnek hatalomra, vagy vezetik magasan a közvélemény-kutatásokat.