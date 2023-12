„1972-ben a nyári szünetben újságot árultam. Az Astoriával szemben volt a stand, az egyik legjobban menő árushely. A váltótársam is egyetemista volt, bár előtte nem ismertük egymást, de sorstársak voltunk abban, hogy szakadt diákként betárazzunk némi zsebpénzt a következő tanévre. Az ilyen közösködés egyébként veszélyes, de ezt előre nem tudhattam. Mivel a közös kassza azt jelenteti, ha hiány támad, azt fele-fele arányban kell megfizetni. Már vagy egy hónapja dolgoztam, amikor egyik nap nem jött délben a társam, zárásig ott kellett maradnom. Így ment ez a következő napokban is, azután végkimerülésben bementem a hírlapelosztóba, hogy kéne egy új árus mellém. És akkor ért a villámcsapás. Nemcsak a váltótársam, hanem az ő elmúlt heti teljes forgalma utáni bevétel is hiányzott. Egyszerűen lelépett öt napi pénzzel. Velem is szerződést bontottak, a hiány felét levonták az addigi keresetemből, jószerével csak a borravalóból származó rész jutott nekem, aminek felét addigra már el is költöttem kajára és egyebekre. Amikor mindezt elpanaszoltam egy kereskedő ismerősömnek, csak annyit mondott; hogy teljesen hülye voltam, mert ha a hiányt észlelem, és annak kétszeresét kiveszem a kasszából, még én jártam volna jól. Hát így!

Most olvasom, hogy a 2022-es választáson összefogott ellenzéki pártokra az Állami Számvevőszék 260 milliós büntetést akar kiróni, mert illegálisnak minősítette az akkor külföldről érkezett támogatást. Egyenlő arányban elosztva pártonként valamivel több, mint 43 millió jut. Ez nem elég, a kormány meghosszabbított büntetőkarja viszont az előbbi matekot megfordítva, lényegében ennek dupláját készül beszedni, mert az ÁSZ és a Kincstár ilyen esetekben a büntetéssel megegyező összeget is visszatart az adott pártnak járó állami támogatásból. Így a tényleges büntetés a duplája. A képlet tehát emígyen szól a kormány szerint: végy el az ellenzéktől (ez lehet párt, önkormányzat vagy ellenségnek tekintett bármilyen szervezet), egy jókora köteg pénzt, utána egyéb jogcímen még egyszer ennyit vonj el a költségvetéséből is. Az eredmény biztos KO! Jó időben lép az ÁSZ és a Kincstár, közeleg a júniusi választás kampánya, az ellenzék folyamatos magyarázkodásra, pereskedésre kényszerül. Mert a pártok természetesen rohannak majd jogorvoslatért, hogy visszavonassák az ítéletet, vagy legalább arányossá tegyék a fizetendőket. Ugyanis szerintük az nem járja, hogy mindegyikük azonos arányban szenvedjék el a büntetést, mert a DK, az MSZP, a Momentum, az LMP és a Jobbik és a Párbeszéd a kampányra kapott állami támogatásukat sem egyenlően osztották el, hanem a pártok közötti megállapodás alapján a listás helyeik arányában, akkor a kirótt kötelezvényt miért egyenlően osztja el közöttük a hatóság. A válasz nagyon egyszerű: közös kassza, közös felelősség. Ha-ha, mondja a Fidesz, tetszettek volna győzni, ha pedig nem akkor előre az egész összeg kétszeresét ellopni. Betyár egyszerű ez, csak kellően betyárnak kellene lenni. Ha már más út nincs.”

***