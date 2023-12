„Hallgatni ennyi baromságot, ami a baloldali elemző és beszélgető műsorokból kijön, az ember már-már veszélyességi pótlékot kérne, de hát őket is meg kell hallgatnia valakinek.

A baloldalon még mindig nem szálltak arról a bicikliről, hogy meghatározzák, vajon mi is az a rendszer, amiben élünk. Késhegyig menő vitákat folytatnak arról, hogy vajon ebből vagy abból a politikatudományi iskolából nézve milyen elnevezés is következik és hogy melyik is fejezi ki a legjobban az Orbán által fémjelzett rendszernek a lényegét. Elképesztő szómágiában vannak.

Azt mondják, hogy ha azt mondjuk rá, hogy demokrácia, az azért még sincs így rendben, kell tehát elé valami jelző. Így lesz a világ, amiben élünk szimulált, romlott, beteg, zombi, szelektív, irányított, populista vagy éppen diffúzan defektív demokrácia (jelentsen ez bármit is). Aztán jön a másik irány, ők azt mondják: milyen demokrácia, megőrültél? Napnál világosabb, hogy autokráciában élünk, nem is akármilyenben: választási, populista, fél- vagy egész, kapitalista, korlátozott autokrácia az, amit Orbán épít.

Tévedsz, mondja a következő irány, nem látod, hogy ez hibrid rezsim, ráadásul kívülről korlátozott, vagy éppen egy még nem teljesen világos átmenet demokrácia és diktatúra között.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala