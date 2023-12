„A baloldalon még mindig nem szálltak arról a bicikliről, hogy meghatározzák, vajon mi is az a rendszer, amiben élünk. Késhegyig menő vitákat folytatnak arról, hogy vajon ebből vagy abból a politikatudományi iskolából nézve milyen elnevezés is következik és hogy melyik is fejezi ki a legjobban az Orbán által fémjelzett rendszernek a lényegét. Elképesztő szómágiában vannak.

Azt mondják, hogy ha azt mondjuk rá, hogy demokrácia, az azért még sincs így rendben, kell tehát elé valami jelző. Így lesz a világ, amiben élünk szimulált, romlott, beteg, zombi, szelektív, irányított, populista vagy éppen diffúzan defektív demokrácia (jelentsen ez bármit is).

[...]

Mennyi csodás megfejtés. Innen nézve egyszerűbbnek tűnik a klasszifikáció kérdése: mi győzünk, ti veszítettek.

További jó szórakozást spindoktor lányok, srácok!”

***

Nyitóképen: A 2022-es baloldali előválasztás miniszterelnökjelölt-jelöltjei. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd