Sorsdöntő választások jönnek Szerbiában: van a magyaroknak félnivalójuk?

Padlógázzal a kampányban

Aleksandar Vučić szerdán Újvidéken tartott nagygyűlést, ahol arról beszélt, hogy országa nemzetközi nyomásnak lesz kitéve jövőben, amit szerinte azzal indokolnak majd, hogy nem vezettek be szankciókat Oroszország ellen, továbbá Koszovót mai napig Szerbia részeként tekintik.

Nagyon fontos, hogy a következő időszakban ki vezeti majd az országot”

– jelentette ki a szerb elnök.

A választás érdekessége továbbá, hogy a szerb ellenzék összefogott Vučićék ellen, hogy így próbálják megbuktatni a hat és fél éve hatalmon lévő államfőt, azonban az elemzők szerint nincs nagy esélye az összefogásnak.

Nagyon nem mindegy a szerbiai magyarság szempontjából sem, hogy milyen vezetője lesz az országnak, ugyanis a Vučić-éra alatt virágzik a Budapest és Belgrád közötti kapcsolat, amely nyilván előnyösen hat a vajdasági magyar emberek és vállalatok életére.

Fotó: Andrej ISAKOVIC / AFP

A legjelentősebb szerbiai magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) ráadásul a kampánystart során súlyos veszteséget élt meg, ugyanis október 30-án 67 éves korában életét vesztette Pásztor István, a párt elnöke. Helyére fia, Pásztor Bálint került, aki igyekezett felvenni az elejtett zászlót. A magyar kormány gyorsan meg is hívta Pásztor Bálintot Budapestre, hogy jelezzék, továbbra is kiállnak a VMSZ és a vajdasági magyarság mellett.

A magyar-szerb viszony minőségét mutatja, hogy Orbán Viktor és Aleksandar Vučić is részt vett Pásztor István temetésén.

Kiemelkedő kapcsolatok

Palusek Erik, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Főigazgatói Iroda főtanácsadója a Mandinernek elmondta, hogy nem várható komolyabb átrendeződés a szerb hatalmi struktúrában és várhatóan továbbra is a Vučić-vezette Szerb Haladó Párt (SNS) marad hatalmon koalíciós partnereivel, mint a Vajdasági Magyar Szövetség együtt. Palusek megjegyezte, nemrég maguk a szocialisták és a haladók is bejelentették, hogy a választásokat követően is egymás koalíciós partnereikéntkívánják folytatni majd a munkát.

Azért sem tűnik veszélyben a kormány pozíciója, mert míg az SNS-t közel 45, addig a koalíciós partner szocialistákat kb. 8 százalékra mérték legutóbb”

– fogalmazott az NKE főtanácsadója, aki szerint a VMSZ-t jelenleg 1,4-1,5 százalékra becsülik.

Palusek Erik kiemelte, arra lehet számítani, hogy a Szerbia és Magyarország közötti jó viszony és felfelé ívelő kapcsolatok a jövőben is megmaradnak majd. A szakértő megjegyezte, mióta az SNS van hatalmon és fejlődnek a szerb-magyar kapcsolatok, azóta észrevehető a szerb politika hozzáállásának javulása a magyar kisebbséghez. Ez természetesen a csúcsvezetés és a szavak szintjén mutatkozik meg a leglátványosabban, a gyakorlatban azonban még mindig nem ritkák az ennek ellentmondó tapasztalatok, ahogyan azzal is tisztában kell lennünk, hogy amennyiben a csúcsvezetéstől elindulunk „lefelé” és elérjük az alsóbb, önkormányzati szinteket ez a politikai együttélés egyre kevésbé súrlódásmentes, gyakran kifejezetten ellenségesek a viszonyok a színfalak mögött.

Az NKE főtanácsadója lapunknak elmondta, az átlagemberek szintjén nemigen volt probléma sem korábban, jól működött mindig is az együttélés, nem voltak komolyabb nézeteltérések a szerbek és magyarok között.

Ezt a szintet nem igazán tudja befolyásolni, maximum időszakos feszültségeket tud gerjeszteni, majd enyhíteni”

– jelentette ki.

Palusek Erik szerint a VMSZ közbenjárásával az utóbbi években rengeteg támogatás érkezett a Vajdaságba az anyaországtól, melyek elsősorban az ottani magyarokat és magyar vállalatokat célozták

Felsorolása alapján gazdaságfejlesztésre, vállalkozásfejlesztésre, házvásárlásra is számos támogatás érkezett, valamint az oktatást és a kultúrát is támogatja a magyar vezetés, ami egyértelműen fontos, annak kapcsán azonban már eltérnek a vélemények, hogy a közösség minden tagjának számára egyformán hasznos és elérhető-e, megfelelően és a lehető leghatékonyabban történik-e a támogatások elosztása.

A szerb politika retorika szintjén mindenképpen hídként tekint a vajdasági magyarságra”

– közölte a szakértő, aki szerint Szerbiában a kisebbségi jogok legalábbis papíron mindenképpen, de szavatolva vannak és véleménye szerint a Kárpát-medencében élő külhoni magyarságnak (jogi szempontból vizsgálva legalábbis) ott a legjobb a helyzete, annak ellenére is, hogy a papíron szavatolt jogok a gyakorlatban sűrűn csorbát szenvednek.

Nyilván közel sem tökéletes, de azért jobb, mint a környező országokban”

– folytatta.

Palusek megjegyezte, Pásztor István 15 éven át vezette a vajdasági magyar pártot, halála után indult be a kampányidőszak, a Vajdasági Magyar Szövetség kampánya is Pásztor gondolkodásmódjára és hagyatékára épül, mondván azt szeretnék továbbvinni. Az NKE főtanácsadója szerint az majd csak az eredmények közlésekor fog kiderülni, hogy az október végi haláleset hogyan hat a magyar szavazatokra, de vélhetően inkább összerántotta a szerbiai magyar közösséget, pontosabban a VMSZ szavazókat – ami feltehetően a számokban is meg fog mutatkozni a választásokon.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP