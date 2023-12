Politikai megrendeléseket teljesít Vig Dávid, az Amnesty International vezetője

Az már egy ideje köztudott, hogy az Amnesty International politikai megrendeléseket teljesít, ezt pedig nem más, mint maga a szervezet korábbi igazgatója erősítette meg. Ahogy azt korábban megírtuk, Jeney Orsolya egy nyilvánosságra került Skype-interjúban beszélt hosszasan arról, hogy a papíron civil szervezet politikai megrendeléseket teljesít. Mint akkor elmondta: erős belső nyomás helyeződött rá, hogy kvázi ellenzéki szerepben, akár indokolatlanul is bírálja az Orbán-kormányt a médiában.

„Egyszer azt a jelzést kaptuk belülről, hogy sokkal hangosabbak legyünk Orbán ellen – közölte, hozzátéve: ez a kérés túlment az Amnesty keretein” – fogalmazott.

Jeney az interjúban arról is beszélt,

hogy a migrációról szóló népszavazás előtt az Amnesty távolmaradásra buzdította a választópolgárokat.

Mint mondta: „Arra próbálták rábírni az embereket, hogy ne menjenek szavazni. Ám mivel az Amnesty egy emberi jogi szervezet, én azt vallottam, hogy tisztelnünk kell az emberek jogait és a szabad gondolkodásét. Nem kellene megmondanunk az embereknek, hogy mit tegyenek. Nekünk annyi a feladatunk, hogy felhívjuk a figyelmüket bizonyos ügyekre, amiből aztán ők le tudják vonni a megfelelő következtetést” – fogalmazott, majd hozzátette, előfordult olyan is, hogy a szervezet egy olyan kommünikét adott ki a nevében, amelyet át sem olvashatott.

Az Amnesty ellenzéki szerepvállalása tovább erősödött azóta, hogy a több száz milliós adócsalással gyanúsított exügyvéd testvére, Vig Dávid tölti be az igazgatói posztot.

Ahogy lapunk elsőként számolt be róla, Vig Dávid, a szervezet vezetője azért került kínos helyzetbe, mert november végén elfogták a praxisától eltiltott ügyvéd testvérét, akit egy több szász milliós számlagyár működtetésével hozott összefüggésbe az adóhatóság. A NAV Vig Mórt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítja, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. A vesztegetési ügyben jogerős ítélet született: az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére pedig egy év, két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Terhelt múlt

Arról is írtunk már, hogy nem elég, hogy a Vig Mórhoz köthető üzleti körök összekapcsolódtak a baloldal 2022-es választási koalícióját segítő egyik vállalkozással, a Webpredict Kft.-vel is – amelynek tulajdonosa és ügyvezetője a Gyurcsány Ferenchez és Bajnai Gordonhoz köthető a Dessewffy Tibor volt – most kiderült, hogy az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére emellett aktív tagja és szervezője volt a nemzetközi Soros-hálózatnak is:

dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.

A vesztegetés ügyéhez visszatérve, a rendelkezésre álló bírósági dokumentumokból kiderül, hogy az események egészen 2016-ig nyúlnak vissza. Ebben az időszakban kezdődött eljárás egy férfi ellen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon (jelenleg Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság), akit szexuális erőszak bűncselekménnyel és más bűncselekményekkel vádoltak. A vádlott jogi védelmét Vig Mór látta el. A vád szerint, miután a szexuális erőszak áldozatát tanúként meghallgatták, Vig Mór a rendőrség épülete előtt pénzajánlatot tett az áldozatnak és az ügyben tanúként szereplő barátjának.