Nem akármilyen vesztegetési botrány ügyében került a vádlottak padjára Vig Mór, az Amnesty-vezér testvére

Ahogy azt megírtuk, a közelmúltban vesztegetési botrány ügyében került a vádlottak padjára került Vig Mór, akit több száz milliós számlagyár irányítása miatt vett őrizetbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Most pedig kiderült, hogy egy nemi erőszak-ügy áldozatát akarta néhány évvel ezelőtt lefizetni és hamis vallomásra rávenni Vig Mór, hogy ezzel mentse a bűncselekménnyel gyanúsított ügyfelét – tudta meg a Magyar Nemzet.

A vesztegetési ügyben jogerős ítélet született: az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére pedig egy év, két év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Terhelt múlt

Nem elég, hogy a Vig Mórhoz köthető üzleti körök összekapcsolódtak a baloldal 2022-es választási koalícióját segítő egyik vállalkozással, a Webpredict Kft.-vel is – amelynek tulajdonosa és ügyvezetője a Gyurcsány Ferenchez és Bajnai Gordonhoz köthető a Dessewffy Tibor volt – most kiderült, hogy az Amnesty International Magyarország igazgatójának testrére emellett aktív tagja és szervezője volt a nemzetközi Soros-hálózatnak is.

A Magyar Nemzet értesülései szerint ugyanis korábban

dolgozott a Magyar Helsinki Bizottságnál és a Soros-alapítványnak nevezett Open Society Foundationsnél is.

A vesztegetés ügyéhez visszatérve, a rendelkezésre álló bírósági dokumentumokból kiderül, hogy az események egészen 2016-ig nyúlnak vissza. Ebben az időszakban kezdődött eljárás egy férfi ellen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon (jelenleg Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság), akit szexuális erőszak bűncselekménnyel és más bűncselekményekkel vádoltak. A vádlott jogi védelmét Vig Mór látta el.

A vád szerint, miután a szexuális erőszak áldozatát tanúként meghallgatták, Vig Mór a rendőrség épülete előtt pénzajánlatot tett az áldozatnak és az ügyben tanúként szereplő barátjának.

A felajánlás lényege az volt, hogy 400 ezer forintot fizetne nekik, ha a hölgy visszavonja korábbi terhelő tanúvallomását, és a következő meghallgatáson azt állítja, hogy önként beleegyezett a szexuális együttlétbe.

Ezt követően az Amnesty-vezér testvére többször telefonon felkereste az érintetteket, majd egyeztettek arról, hogy egy gyorsétteremben találkoznak. A találkozón Vig ismételten felajánlotta a 400 ezer forintot a nőnek és barátjának, feltéve, hogy előbbi azt állítja a rendőröknek, hogy nem történt szexuális erőszak. Mindazonáltal egyik tanú sem fogadta el ezt az ajánlatot, és továbbra is fenntartották korábbi vallomásaikat – derül ki a vádiratból.