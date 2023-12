A decemberi brüsszeli csúcs után olvasgatom a politikusi nyilatkozatokat, a nyugati média keretezését és értelmezését, és egyre inkább meggyőződéssé kezd válni bennem a sejtés: a nyugati politikusok azért haragszanak Orbán Viktorra, mert ugyanazt gondolják, ugyanazt szeretnék mondani és tenni, mint a magyar miniszterelnök - csak nem merik. És nem a választóiktól rettegnek, hanem a médiától. Médiadiktatúrában élnek szegények, jobban félnek egy tweettől, mint az őshonos európai polgárok összességétől.

A magyar miniszterelnök politikája az a tükör, ami folyamatosan mutatja a nyugati királyok meztelenségét. És nem túl okosan ahelyett, hogy felvérteznék magukat, inkább a tükröt akarják összetörni. Ebben egyébként partner a nyugati média is, még akkor is, ha „az annál rosszabb a tényeknek” újságírói gyakorlatát az abszurdumig kell fokozniuk. Don’t look up! Ráadásul politikusként elég frusztráló lehet érezni, hogy itt van egy politikus a keleti gyarmatokról, akit a választóik szívesebben látnának az ő helyükön. Figyeljétek meg, csak ki kell várni: Orbán Viktornak már megint igaza lesz.

