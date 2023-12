„Habár az ellenzéki »árnyék-külügyminiszter« meglehetősen udvariatlan és felelőtlen módon azt nyilatkozta nemrég, hogy én csak alaptalan »folyosói pletykákra« hagyatkoztam, amikor néhány hete bizonyos uniós források várható megérkezéséről beszéltem, nyilván most együtt örül velem annak, hogy végre az Orbán-rezsim teljesítette az Európai Unió által feléjük támasztott feltételek egy részét és emiatt valóban érkeznek már bizonyos pénzek.

Fontos (rész)eredmény, hogy a magyar bíróságok egyelőre fellélegezhetnek a NER nyomása alól a Fidesz-kormánytól kieszközölt kényszerű módosítások miatt, közös hazánk pedig végre hozzájuthat a nekünk jogosan járó pénzek egy részéhez, az igazságügyi reform elfogadása miatt konkrétan 10,2 milliárd euróhoz.

Az árnyék-kolléga pedig nyilván rájött azóta, hogy valószínűleg ő közlekedik rossz folyosókon.

A lényeg mégis az, hogy bár a teljes kohéziós keretből még további 6,3 milliárd euró, a feljogosító feltételeknek való megfelelés hiánya miatt plusz 2,6 milliárd euró, valamint a helyreállítási alapból összességében nagyságrendileg további 10,4 milliárd euró vár még feloldásra – vagyis az Orbán-kormány megfelelő teljesítésére –, az Európai Bizottság eheti döntésének értelmében az eddig zárolt pénzekből 10,2 milliárd euró támogatáshoz mostantól hozzáférünk.

Végre! Ezt mindenképpen pozitív eredményként kell értékelni, mégpedig azzal együtt, hogy a Fidesz egyelőre kénytelen volt visszavonulót fújni a bírósági rendszer befolyásolására készült tervéből. A NER által leuralt Magyarország ettől még nem lett egy csapásra jogállam, de legalább valami visszaépült belőle.

Orbánéknak ezután két azonnali kötelessége adódik:

egyfelől minden más, az EU által támasztott követelést azonnal teljesíteniük kell a többi forrás feloldása érdekében (a szerdai bizottsági döntés bizonyítja, hogy nem »pofára« adják a pénzt, hanem teljesített vállalásokra; vagyis minden erről szóló kormányzati szöveg egyszerű hazugság), másfelől a most felszabadított pénzből azonnali hatállyal rendezniük kell a régóta ígérgetett és elmaradása miatt „Brüsszelt” hibáztató pedagógus-béremelést.

Ez a most felszabadított pénzösszeg ugyanis az a forrásköteg, amellyel kapcsolatban a magyar kormány többek között a tanári hivatás vonzóbbá tételét, vagyis a bérek rendezését vállalta. Rendkívül pofátlan és durva kijelentést tett a Fidesz miniszterelnöke a minap, amikor az állami tévében úgy fogalmazott: majd, ha a pénz a »széfben van«, akkor eldönti a magyar parlament, hogy ebből mennyi menjen pedagógus béremelésre.

Hogy mi van, kedves Viktor? Hogy mit akar eldönteni a Te »133 bátor embered«?

Eddig azt állítottátok, hogy már másnap radikálisan megemelnétek a tanárok fizetését, csak hát az a csúnya Brüsszel, meg a világösszeesküvő, szőröstalpú, patás ellenzékiek ezt folyton megakadályozzák. Hát, hogy tudtok ilyen gerinctelenül hazudni? Elég a durva hazugságokból, fizessetek!

Orbán és kormánya arról bőszen megfeledkezik, hogy a vonatkozó operatív terv első verziójában – amit az Európai Bizottság először lazán visszadobott – még csak nem is szerepelt a tanárok béremelésére vonatkozó vállalás, azt konkrétan a szakmai szervezetek és az ellenzéki politikai erők lobbijának köszönhetően íratták bele a magyar kormánnyal. Vagyis még a szándékról is hazudnak. Ahogy a pedagógus-béremelés folyamatáról is, hiszen a teljes és tartós fizetésemelés nagyjából 6000-7000 milliárd forintba kerül, ebből az uniós támogatás közel 800 milliárd; vagyis

hiába mutogat a szuverenitását féltő narancshatalom az Unióra ebben az ügyben, valójában hosszútávon eleve neki kell állnia a költségeket.

A gond, ami miatt most is láthatóan elkezdtek húzódozni a beígért és vállalt fizetésemelés megadásától nem más, mint, hogy üres az államkassza és ami morzsa még van benne, azt is inkább saját »biznyákolásra« költik, nem pedig a köz javára. Azzal, hogy az uniós források hivatkozott része a szerdai döntéssel elérhetővé vált, megnyílt az út a kormány előtt, hogy saját döntése alapján megkezdje a béremelés előfinanszírozását és az erről benyújtott számlákat – az EB döntése alapján – immár bizonyosan ki fogják nekik fizetni. Sunyi csúsztatás tehát arról beszélni, hogy „majd, ha a széfben lesz a pénz”, hiszen előbb a szuverén (!) kormánynak kell állnia a cechet, és utána Brüsszel fizet. A narancskormány jövő héten ülésezik és ekkorra ígért döntést az ügyben.

Ha nem azzal jönnek majd ki az ajtón, hogy feloldották a kapcsolódó uniós pénzeket, így azonnali hatállyal máris a lehető legmagasabbra emelik a pedagógusok bérét – ahogyan azt megígérték -, hanem valamilyen mismásolással és további időhúzással, akkor nemcsak az derül ki ismét, hogy eddig is csak hazudtak az ügyben, hanem az is, hogy milyen végtelenül aljasok és tisztességtelenek. Igaz, ez utóbbit nem először bizonyítanák be magukról.

Elég volt a hazug dumából, fiúk! Adjátok meg a tanároknak, ami régóta jár nekik!

Ha nem teszitek, hanem újból megalázzátok a magyar nemzet jövője szempontjából kiemelten fontos pedagógusokat, akkor megérdemlitek, hogy sztrájkok, megmozdulások, szülői szolidaritási akciók szerveződjenek ellenetek, ami végre kikényszeríti mindezt. A korábbi nagy demonstrációkat szervező fiatalok, az Egységes Diákfront épp ma tartja kongresszusát, ne gondoljátok, hogy a NER-könnygáz elhomályosította az éleslátásukat!

A magyar kormányfő vízválasztó, az illiberális államot meghirdető, 2014-es tusványosi beszéde után megfogadtam, hogy európai képviselőként nyílt levélben fogom minden héten figyelmeztetni a közvéleményt a kiépült rendszer bűneire. Négyszázharmincnyolcadik alkalommal kongatom a harangokat és teszem fáradhatatlanul, ameddig szükség mutatkozik rá. Mert új esélyt kell adni a közös hazának.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd