Ne hagyja az utolsó pillanatra ezt a slágerajándékot, újabb bolt tart zárva december 24-én

A Libri is csatlakozott a CÖF-CÖKA (Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány) és az Egyenlő.hu szakszervezet példaértékű kezdeményezéséhez: december 24-én minden budapesti és vidéki üzletét zárva tartja, az összes munkavállaló szabadnapot kap, hogy a családja körében készülődhessen és hangolódhasson az ünnepekre. Ezzel is bizonyítják, az ország piacvezető könyvkereskedője kiemelten figyel a kollégák szellemi feltöltődésére. Könyveket értékesítő, vagyis vásárlóiknak minőségi időtöltést kínáló cégként nem is tehetnének másként.

A kereskedelemben, és így természetesen a könyvpiacon is, a karácsonyt megelőző egy-két hónap az, ami a legnagyobb forgalmat hozza, így nagy a terhelés ilyenkor a munkatársakon”

– idézi a cég közleménye Kovács Péter vezérigazgatót.

A december 24-ét megelőző időszakban természetesen a megszokott nyitvatartással várják a Libri könyvesboltok a vásárlókat, az olvasnivalók beszerzésére pedig online is van lehetőség. A könyvkereskedő azt kéri az olvasóktól, időben szerezzék be a meglepetésnek szánt köteteket, hogy a slágerajándékok biztosan odakerülhessenek a karácsonyfa alá.

Mint ismert, az utóbbi hetekben egyre több bolt döntött a december 24-i zárás mellett, a Lidl és a Rossmann után többek között a Jysk, a Penny és az OBI is.