„Persze mindenki számított rá, hogy ez a nyitás felkavarja majd az állóvizet. Ami valójában már sokkal korábban felkavarodott. Egész pontosan akkor, amikor 2013-ban kinevezték az argentin származású felszabadítási teológust, Jorge Mario Bergoglio-t pápává. Ő egy olyan teológiai iskolából jön, ami számára nem az igaz hit (ortodoxia) merev és élettelen védelme a lényeg, hanem sokkal inkább az igaz cselekedet (ortopraxis). Amelynek középponti gondolata az, hogy Isten mindig a kirekesztettek, a megvetettek, a jogfosztottak oldalán áll. Feléjük van elsődleges opciója, azaz számára ők a legfontosabbak. Hiszen ők vannak az evangélium szívében. És pontosan ezért az egyháznak sem lehet annál fontosabb küldetése, minthogy magához ölelje azokat, akiket mások – a hatalom birtokosai – üldöznek. És bizony a meleg emberek és meleg párok helyzete még 2023-ban is rettenetes, gondoljunk csak például azokra az afrikai országokra, ahol még mindig halálbüntetéssel sújtják őket vagy gondoljunk Magyarországra, ahol alaptörvényi szinten fosztották meg őket a jogaiktól. Sőt a magát »gyermekvédelminek« hazudó törvény, majd az ún »pedofília-ellenes« törvény elérte, hogy hazánkban ebben az évben már könyveket fóliáznak be, múzeumi kiállításokról tiltják ki a kiskorúakat, csupán azért, mert láthatatlanná akarnak tenni egy embercsoportot. Akinek léte is bűn a magyar kormány szemében. Hát Ferenc pápa most ezzel ment szembe, amikor múlt hétfőn a Hittani Kongregáció kiadta a »Fiduces supplicans« c. dokumentumot, amely megengedi azt, hogy katolikus papok megáldják az azonos nemű párokat.

Ferenc pápa nem egy önkényes hatalmat gyakorló kegyúr, hanem egy igazi lelkipásztor. Még 2013-ban az első legfontosabb interjújában – amit soha nem fordítottak le magyarra – azt mondta: »Ha két ember szereti egymást, akkor köztük mindig jelen van egy harmadik személy. Van a két ember, aki szereti egymást és köztünk van a szeretet, ami a keresztény hit szerint nem valami, hanem valaki. Vagyis maga az Isten. Márpedig, ha Isten benne van két ember kapcsolatában, akkor hogyan lehetne azt bűnösnek tekinteni?« Hát innen indult mindez. Tíz esztendő kellett hozzá, hogy ezekből a szavakból megszülessen egy aprócska nyitás. És ez lett »Fiduces supplicans«.

Hát, ha így tudnám megtippelni a számokat az ötös lottón, mint ahogy a sejtésem a magyar egyházi vezetés várható reakciója kapcsán beigazolódott, már nagyon gazdag ember lennék. A Magyar Katolikus Püspöki kar nagyon hamar elutasította a dokumentumot és ezzel együtt nem csupán az azonos neműek, de a még nem házasságban élők, illetve az újraházasodottak kapcsolatának megáldását is. Még akkor is, ha ennek módja eleve nem is történhetett volna liturgikus keretek között. Nehogy valaki összekeverje a házassággal, ami továbbra is csak egy férfi és egy nő között lehetséges.

Azért arra kiváncsi lennék, hogy vajon kitől ment az a bizonyos telefon, ami megrendelte ezt a nyilatkozatot? Vagy dehogy lennék kiváncsi, hiszen annyira nyilvánvaló. Elég belegondolni abba, hogy milyen kormányzati büntetés járt volna azért, ha a katolikus egyház, ami most amúgy is szégyenszemre, a soha nem látott mérvű kormányzati támogatások ellenére, elveszítette 1,1 millió hivőjét, még helyeselte is volna az amúgy »libsinek«, »demens, vén gazembernek« titulált egyházfő rendelkezését. Na nem, ilyen illúziója senkinek sem volt, hogy majd pont most születik meg az ellenállás. Ezzel a magyar állásfoglalás vetekedik az afrikaiakkal, meg néhány más kelet-európaival zártságban és lelkipásztori érzéketlenségben. De nem minddel! Mert bizony még Európa ezen táján is akadnak kivételek! Ilyen Rijeka érsekének példája!

Mate Uzinić, Rijeka érseke örömmel fogadta az új dokumentumot és ezt nyilatkozta az olasz internetportálnak a »La Voce«-nak: áldást kaphatnak azok az emberek, akik »imádkoznak azért, hogy minden, ami igaz, jó és emberileg érvényes az életükben és a kapcsolataikban, a Szentlélek jelenléte által gazdagodjon, gyógyuljon és növekedjen«. A vatikáni nyilatkozat forrásaként a horvát érsek Jézus személyére hivatkozott, »aki kimegy, hogy minden emberrel találkozzon, és olyan gesztusokat tesz, amelyek megdöbbentik azokat, akik szabályokra és előírásokra hivatkozva elutasítják az embereket és bezárják az ajtókat«.

Uzinić érsek köztudottan Ferenc pápa híve, aki már 2021-ben a Homofóbia-ellenes Nemzetközi Világnap kapcsán arra kérte az LMBT-közösség tagjait, hogy bocsássák meg azokat a bűnöket, amelyeket az egyházak ellenük elkövettek.

Ilyen vagy hasonló nyilatkozatot Magyarországon eddig soha nem hallottunk. Még azoktól a püspököktől sem, akik amúgy pedig valóban Ferenc pápa hűséges követői. És ez végtelenül szomorú. Főként azért, mert nem gondolom, hogy a magyar társadalom és köztük a hívek egy része zártabban gondolkodna, mint a horvátok. Csak valahogy a főpapjaink között nincsen senki, aki értené, hogy ez a téma miről szól, ha valóban jézusi szemmel nézi.”