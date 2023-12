„Ma ötvenegy éve, 1972 utolsó napján szűnt meg a villamosközlekedés a Rákóczi úton és az Erzsébet hídon. Ekkoriban a Rákóczi útnak az országos közúti közlekedésben szántak jelentősebb szerepet, a forgalom kelet-nyugati országtengelyének szánták, ahol az autók gyorsan átsuhannak. A hetvenes években az egész budapesti közlekedésben elsődleges cél volt, hogy minél több teret adjanak a gépkocsiknak, eleve ezért épült a korábbinál szélesebb Erzsébet híd, és ezért kezdődött meg a Rákóczi úti házak árkádosítása, hogy legyen elég hely a kétszer három sáv mellett a járdáknak. Az is a tervekben volt, hogy az Astoriánál felüljárón vezetik át a Rákóczi utat, míg a Blaha Lujza téren a Nagykörutat aluljáróba vagy felüljáróra terelik - ezeknek a makettjeit be is mutattuk a Közlekedési Múzeum időszaki kiállításán tavaly.

Ebbe a városi gyorsforgalmiút-koncepcióba nem fért bele a villamos, a kelet-nyugati metró felett csak a buszokkal számoltak már, ahogy ez máig megmaradt és ismert.

Az elmúlt évtizedben többször napirendre került a Rákóczi úti villamos helyreállításának ügye, a BKK-ban 2012-ben tanulmányterveket is készítettünk, de valójában a szakasz csak akkor építhető vissza utasforgalmi és hálózati szempontból értelmesen, ha Pesten a Népszínház utcai vonal bekötésén túl Újpalotáig kiépül, Budán pedig a korábbi dél-budai irány helyett (hisz van négyes metró) inkább az északi (Óbuda, Fonódó irány, gyakorlatilag a 9-es busz helyett) és a hegyvidéki, bel-budai, akár hűvösvölgyi irány felé folytatódna. Ez azért így összességében sok tízmilliárd forintos beruházás - akkor ezért végül arra jutottunk, hogy első körben a Rákóczi út teljes közterületi rendezése és a buszok középre helyezése lehet reális, már olyan kiépítéssel, amibe aztán később, visszaépítése esetén a villamos is illeszkedhet. Sajnos ismert, máig erre az első ütemű beavatkozásra sem került sor, a Blaha Lujza tér felújítása és az új Kazinczy utcai zebra valósult meg az akkori terveinkből idén - előbbi is úgy, hogy a Népszínház utcai villamos kivezetését lényegében figyelmen kívül hagyták a megvalósult végleges tervek.

Nem tudni, mikor kerülhet a kérdés újból napirendre, de a Thököly út - Újpalota tengely ma igen zsúfolt, dugóban gyakran elakadó és meglehetősen alacsony színvonalú buszos kiszolgálásának fejlesztési irányától (egy rendesen kiépített busz-troli korridor, villamos vagy metró) függ valójában leginkább, lehet-e újra villamos a Rákóczi úton. Erről pedig egyelőre komoly döntés nem született, mind a metró, mind a villamos kiépítésének tervét törölték az elmúlt másfél évtizedben, jelenleg folyamatban semmilyen tervezés vagy beruházás nincs.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTVA/Róka László