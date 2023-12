„Rendhagyó módon a mai jegyzet egy bocsánatkéréssel kezdődik. December 24-én sokkal vidámabb, sokkal kedvesebb témát szeretett volna Felhévizy az olvasóinak a fa alá tenni, de sajnos az élet felülírta az eredeti terveket, elnézést érte. A hírlapíró ugyanis nem mehetett el szó nélkül Kuncze Gábor egykori belügyminiszter szavai mellett. Félix tépelődött azon, hogy foglalkozzon-e ezzel a témával vagy sem, de végül arra jutott, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy az egykori SZDSZ-vezér miként vélekedik Magyarországról. Ez nem Kuncze személye miatt érdekes, sokkal inkább azért volt fontos, mert a Gyurcsány-féle DK-szellemiség köszön vissza a szavaiban. A TV13 műsorának volt a vendége Kuncze, ahol két sokat próbált vérbalos figura faggatta, Bánó András és Bolgár György.

Az egész beszélgetés egy kicsit szürreális volt, ahogy a három megrögzött Orbán-gyűlölő egymásra licitálva rángatta elő a megszokott baloldali témákat az akkumulátorgyáraktól, az oktatás és az egészségügy helyzetén át egészen addig a felvetésig, hogy ha ilyen rossz minden Magyarországon, akkor miért szavaznak az emberek mégis a kormánypártokra. Erről is megvolt a tipikus balos vélemény, nem tájékozottak az emberek, és egyébként is a Fidesz-szavazók a legalacsonyabb iskolai végzettségűek közül kerülnek ki, akik amúgy is jobbára az elmaradott vidéki falvakban élnek, de aki budapesti Orbán-szavazó, az is agymosott.”

Nyitókép: MTI / Mónus Márton