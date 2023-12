„Van egy ilyen közkeletű elképzelés, hogy amikor ünnepek vannak, különösképpen karácsony környéke, akkor csak ne politizáljunk, hagyjuk a közéletet, az az élet megrontója ilyenkor. Hatalmas tévedés. A karácsony, bár kimagasló pontja az évnek, de ilyenkor sem lépünk ki a mindennapokból. És persze, én nem mondom azt, hogy kötelező ezzel és csak ezzel foglalkozni. Az bizony orbitális nagy butaság volna. Éppen én voltam az, aki többször, több helyen is megírtam, elmondtam, hogy nagyon szomorú élet az, amikor valaki csak és kizárólag a közélettel tud foglalkozni, semmi más nem köti le és semmi más sem határozza meg a hangulatát.

Elég csak megnézni a Redditet vagy egyéb, mostanában divatos és főleg a tizen- és huszonévesek által látogatott közösségi oldalt – bizony, a Facebook alapvetően már nem ez a felület – és egyszerűen el fogunk rémülni mindazon, hogy ezeknek az embereknek minden egyes napja merő egy szorongás.

A széplelkeket azzal tudom nyugtatni, hogy legalább kellemes helyzetben vannak. Mert amíg ők sopánkodnak, aminek következtében hátrányt szenvednénk, mi sokadmagunkkal most és máskor is elvégezzük az elvégeznivalót. Nem saját magunk hátának veregetése ez, amit egyébként szeretek – jó, egy kicsit az is -, egyszerűen a helyzet el- és felismerése. Végre-valahára túl lehetnénk már azon, hogy úgy viselkednek sokan, mintha a politika az valami cérnakesztyűs mulatság volna. Nem az. Tele van szarral, verejtékkel, mocsokkal és szennyvízzel. Ne szépelegjünk.

Mindig ugyanoda jutunk vissza: a jobboldal hosszú ideje sokkal ügyesebb, okosabb, hatékonyabb és sikeresebb, ezt pedig a baloldalon nem megérteni akarják, hanem úgy tekintenek vissza a ‘90-es évekre, mint Aranykorra, amikor talán még Esterházy is olvasható volt.

Nem, akkor sem volt az.

No, egyebekben remélem, mindenkinek remekül telt a karácsony és felkészült arra a darálóra, ami 2024-ben következik.”

