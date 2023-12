Így vélekednek a magyarok a december 24-i boltzárról!

Hogy tényleg békés karácsonyt kívánhassunk!

Régóta megosztó a téma a vásárlók körében, egyesek ragaszkodnak a saját kényelmükhöz, hogy karácsony előtt, az utolsó pillanatban is beugorhassanak a hozzájuk közeli áruházba, mások azonban megengedőbbek ennél, a kereskedelemben dolgozók családjára is tekintettel vannak. Tudatos tervezéssel, ha nem hagyunk minden beszerzést az utolsó pillanatra, bizony még a saját életünket is stresszmentesebbé tehetjük. Így nemcsak a karácsony, de már az advent is a békéről, a nyugalomról és az ünnepre való ráhangolódásról szólhat.

Egyre több bolt jelenti be, hogy zárva tart december 24-én – elsősorban a dolgozóik családi érdekeit figyelembe véve! Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

December 24-i nyitvatartás: ezt gondolják a magyarok!

Több portál is megszavaztatta olvasóit a december 24-i karácsonyi boltzárral kapcsolatban, a felmérésnek pedig tanulságos eredményei születtek. A hvg „Ön egyetért azzal, hogy a boltok legyenek zárva december 24-én?” kérdésére a válaszadók közel kétharmados többsége, 64,7 százaléka válaszolt igennel, míg 35,3 százalékuk nem ért egyet, aznap is vásárolna.

A kutatás másik kérdésére, „Önnel előfordult már, hogy december 24-én ment vásárolni?” viszont még nagyobb arányban feleltek igennel a kitöltők: 68,8 százalékuk csak kisebb bevásárlást intézett el, 4,2 százalék a válaszok alapján azonban akkor vesz meg mindent karácsonyra! Érdekes, hogy a válaszadók 27 százalékával még egyáltalán nem fordult elő, hogy december 24-én vásárolni ment volna. A tülekedés helyett ők már napközben is inkább a meghittségre szavaznak.

Advent idején, egészen december 23-ig nyílt kapukkal várják a vásárlókat az áruházak – december 24-én azonban egyre többen tartanak zárva Fotó: MTI/Balázs Attila

Fotó: Remko de Waal/ANP MAG/ANP via AFP