Így ünneplik a karácsonyt az ukrán katonák a fronton (VIDEÓ)

A szankciós botrány után tényleg bukik – de nem Orbán, hanem Soros két kitartottja

Rogán szankcionálása nem jogi, de még csak nem is politikai kérdés, hanem hadüzenet. Arról szól, hogy akkor is támogatjuk a magyar ellenzéket, ha odahaza beledöglünk. Így is lett! Nagy Ervin írása