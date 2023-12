Három ellenzéki is indul a Fidesz ellen a XII. kerületben

A XII. kerületet 2006 óta, vagyis 17 éve a fideszes Pokorni Zoltán irányítja. Egyelőre a kormánypárt nem jelentette be az indulását, viszont minden esély megvan rá, hogy jövő júniusban is szerepelni fog Pokorni neve a szavazólapon.

Időközben kiderült, hogy több ellenzéki jelölt is ringbe fog szállni a kerületért.

Először Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke, hegyvidéki önkormányzati képviselő jelentette be, hogy elindul a polgármesteri címért, őt követte a Momentum, amely a kerület korábbi rendőrkapitányát indítja, és most kiderült, hogy az LMP is beszáll a versenybe – írja a 24.hu.

Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese egy pénteki sajtótájékoztatón mutatta be a párt polgármesterjelöltjét, Kendernay Jánost. Kendernay János szerint a hegyvidéki közösségi tér nem lehet a „pártpolitika csatamezője”. Szerinte

a fideszes vezetésű kerületben számos jó intézkedés található,

mint például a Zöld Iroda, ezeket szeretné megtartani, továbbvinni és támogatni.

***

A nyitóképen Pokorni Zoltán: Fotó Földházi Árpád / Mandiner