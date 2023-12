Figyelem! Már csak ezeken a helyeken lehet vásárolni december 24-én

Az Aldi december 8-án jelentette be, hogy idén december 24-én is, országosan egységesen 12 óráig nyitva tartja valamennyi áruházát, ahová friss áru is érkezik – írja a Portfolio.

A lap összegyűjtötte, hogy hol lehet még vásárolni idén december 24-én. Nyitva tart még az Auchan is, viszont a dolgozók érdekében 12 órakor bezárnak. A nyitások időpontja 6:00 vagy 7:00 óra lesz az áruházaktól függően. Ehhez hasonlóan jár el a Tesco is:

az évek óta megszokott rövidített nyitva tartással várja a vásárlókat december 24-én déli 12 óráig.

A Tesco szerint a vásárlók igénylik az utolsó pillanatokban történő bevásárlás lehetőségét, különös tekintettel azok, akik december 23-án hosszabbított munkaidőben dolgoznak.

A vasárnapokon és ünnepnapokon is nyitva lévő gyógyszertárak december 24-én csak déli 12 óráig fogják biztosítani az ellátást, és az ügyeletes gyógyszertárak szenteste is nyitva lesznek majd. December 23-ig a posták normál munkarend szerint tartanak nyitva. 24-én legfeljebb 12 óráig biztosítják a szolgáltatást.

***