Egyre trendibb karácsonykor is útra kelni – tegyünk élményt a fa alá

Chris Rea népszerű dala arról szól, hogy a legtöbben szenteste és karácsony előtt hazavezetünk vagy hazautazunk. Azonban úgy tűnik, jócskán akadnak idehaza is olyan párok, családok, akik az ünnepekkor, a két ünnep között és szilveszterkor is szervezett utazásokon vesznek részt. Sőt, egyre trendibb vidéken vagy szállodában ünnepelni!

Ezt igazolja a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) november végén kiadott közleménye is, melyből kiderült, hogy november első felében országos viszonylatban mintegy 15 százalékkal nőtt a hazai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma tavalyhoz képest.

Emellett a foglaltság is emelkedett. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai az év utolsó heteire is növekedést prognosztizálnak. A számok azt mutatják, hogy novemberre 4,5 százalékkal, decemberre pedig 3,6 százalékkal magasabb az előfoglalások száma, mint egy éve ilyenkor. A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a szálláshelyek a 2022-es 3,9 millióhoz képest több mint 4 millió vendégéjszakát regisztráltak az NTAK-ban. Az utazók ezek többségét vidéken fogják tölteni, míg a külföldiek kétharmada a fővárosban foglalt szállást.

Továbbra is felkapottak az adventi vásárok és a fürdővárosok

Az adatok alapján Budapest mellett Bük-Sárvár, valamint Hévíz térségek kerülhetnek a leglátogatottabb desztinációk közé. Ami pedig a külföldiek foglalásis kedvét illeti,

a november-decemberi időszakra Csehországból érkezett a legtöbb, 23 ezer előfoglalás.

A spanyol vendégek körében is hasonlóan népszerű Magyarország, közülük 22,5 ezren jelentkeztek be előre magyar szálláshelyekre, és várhatóan az osztrák és az olasz turisták száma is 20 ezer körül alakul majd.

A Magyar Turisztikai Ügynökség arra is rámutatott, hogy az előfoglalási adatok alapján 2023 hátralévő részében a kikapcsolódni vágyók mintegy háromnegyede szállodákban pihen majd. Minden harmadik foglalás során 2 éjszakára vesznek ki szállást, minden negyediknél pedig több mint 3 éjszakát maradnak a vendégek.