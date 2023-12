Demeter Szilárd bejelentette: a PKÜ azonnali hatállyal kilép a Magyar Lapkiadók Egyesületéből

Az MLE főtitkárának állásfoglalásától többen is elhatárolódtak az egyesületből. Most Demeter Szilárd, Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. vezérigazgatója is reagált, nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy „nem tartjuk szerencsésnek, ha az ún. »negyedik hatalmi ág« (média) átveszi, ezáltal értelmetlenné teszi egy másik hatalmi ág (törvényhozás) szerepét és munkáját” és bejelentette, hogy a PKÜ azonnali hatállyal kilép a Magyar Lapkiadók Egyesületéből.

A PKÜ nyilatkozatát változtatások nélkül közöljük:

Kilépési nyilatkozat A Magyar Lapkiadók Egyesületének (MLE) elnöke és főtitkára az MLE nevében vélelmezett, be nem következett, esetleges lehetőségként fölvetett jövőbeli történésekre és veszélyekre hivatkozva arra kéri Novák Katalin köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a magyar országgyűlés által elfogadott szuverenitásvédelmi törvényt.

Az MLE ezen állásfoglalás kapcsán nem kérdezte a tagok véleményét. A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. mint tag véleményét biztosan nem.

Ha kérdezte volna, akkor elmondtuk volna, hogy nagyon nem tartjuk szerencsésnek, ha az ún. „negyedik hatalmi ág” (média) átveszi, ezáltal értelmetlenné teszi egy másik hatalmi ág (törvényhozás) szerepét és munkáját. Ezáltal nem csak az aktuálpolitika terepére lép be, hanem súlyosan veszélyezteti a jogállamiságot, a demokratikus népképviselet eszméjét és gyakorlatát.

Ha a média túllép az őrkutya szerepén és törvényt hoz, ha a média állapítja meg, hogy ki a bűnös és ki nem (lásd például #metoo-kampányok), ha tehát a média magának követeli a törvényhozás és az igazságszolgáltatás szerepkörét, akkor itt nem sajtószabadság lesz, hanem médiadiktatúra.

Mindezek okán a PKÜ azonnali hatállyal kilép a Magyar Lapkiadók Egyesületéből. Demeter Szilárd

a PKÜ Nzrt. vezérigazgatója

Nyitókép: Földházi Árpád