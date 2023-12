Az amerikai nagykövet tudathasadásos állapotban van – a MAZSÖK vezetője David Pressman kijelentéséről

Az elmúlt évek legbotrányosabb beszédének nevezte Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) vezetője David Pressman, az USA budapesti nagykövetének köszöntőjét, amelyet a 12. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál megnyitóján tartott.

Emlékezetes, Pressman egyebek mellett azt mondta, hogy nincsenek biztonságban a zsidók Magyarországon, a magyar kormány pedig bátorítja az antiszemitizmust.

Szabó György személyesen hallgatta végig Pressman köszöntőjét, amelyet majdnem ott is hagyott.

A nagykövet úr valamilyen tudathasadásos állapotban élhet, ha az USA-t és Magyarországot ebben a kérdésben így összekeveri – mondta lapunknak nyilatkozva Szabó György. Hozzátette: az elmúlt években az Egyesült Államokban több zsinagógát és zsidó vallású embert ért támadás, antiszemita cselekedeteket tömkelegének lehettünk tanúi. Miközben a hazánkban az ilyen típusú bűncselekmények száma gyakorlatilag nullára csökkent.

Amikor Pressman a zéró toleranciát emlegeti, akkor első körben arról kellene gondoskodnia, hogy ez a saját hazájában is megvalósuljon

– hívta fel a figyelmet Szabó.

A MAZSÖK vezetője emlékeztetett arra is, hogy a nagykövet kitért az Izraellel való magyar kapcsolatra is, amelyet kitűnőnek nevezett. Jó lenne azonban, ha a saját országa is egyértelműsítené a viszonyát a zsidó állammal, és nem folytatna kétkulacsos politikát. Az USA ugyanis egyik oldalról támogatja Izraelt, másik oldalról tűzszünetre szólítja fel – mondta Szabó György. Amíg az USA így viselkedik, jobb lenne, ha Pressman nem Magyarországot bírálná – tette hozzá.

Pressman beszédében a kormány nemzeti konzultációs plakátjait is számon kérte, amelynek egyik szereplője Soros György fia, Alex Soros. Szabó ennek kapcsán hangsúlyozta: ez a vita a Soros Györgyöt megjelentető plakátok kapcsán pár évvel ezelőtt már lezajlott, és

egyértelműen bebizonyosodott, hogy semmilyen antiszemita felhangja nincs a kormány kampányának.

Arról a Soros-családról és az általuk irányított szervezetről beszélünk egyébként, amely nyíltan Izrael-ellenes propagandát folytat – mutatott rá Szabó György.

A MAZSÖK vezetője arra is felhívta a figyelmet, az elmúlt időszak felmérései szerint a palesztin-izraeli konfliktus kapcsán a magyar társadalom többsége a zsidó államnak ad igazat, ami ugyanakkor egyáltalán nem mondható el az amerikaiakról.

(Az interjú felvétele a sabbath bejövetele előtt történt)

Nyitókép: Pressman az idei Pride-felvonuláson (Fotó:MTI/Kovács Tamás)